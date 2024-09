Apple hat ein neues MagSafe-Ladegerät angekündigt, welches grundsätzlich mit einer Vielzahl an iPhone-und AirPods-Modellen kompatibel ist, allerdings das schnellere kabellose Laden mit bis zu 25W nur mit den neuen iPhone 16 (Pro) Modellen ermöglicht.

Neues Apple MagSafe Ladegerät lädt iPhone 16 (Pro) schneller auf

Im Vorfeld der Apple „It´s Glowtime“-Keynote zeichnete sich bereits ab, dass Apple den neuen iPhone 16 (Pro) Modellen eine schnellere kabellose Lademöglichkeit spendiert. Genau so wurde es nun auch bestätigt.

Das MagSafe Ladegerät ermöglicht schnelleres kabelloses Laden mit bis zu 25W bei Verwendung eines 30W Ladegerätes. Dabei docken die perfekt ausgerichteten Magnete an euer iPhone 12 oder neuer an. Allerdings ist das MagSafe Ladegerät auch mit Qi2 und Qi kompatibel, damit ihr darüber auch euer iPhone 8 oder neuer sowie AirPods Modelle mit kabellosem Ladecase kabellos laden könnt.

Bis dato konnte ihr per MagSafe nur mit bis zu 15W euere iPhone aufladen. Nun sind es bis zu 25W, was für eine deutlich schnellere Lademöglichkeit sorgt. Schnelles kabellose Laden mit bis zu 25W sorgt dafür, dass ihr euer iPhone 16 oder iPhone 16 Pro in etwa 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent laden könnt.

Das neue MagSafe Ladegerät ist in den Längen 1 Meter (49 Euro) und 2 Meter (59 Euro) ab sofort über den Apple Online Store erhältlich.