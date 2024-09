Diejenigen, die die Apple Keynote am gestrigen Abend verfolgt haben, werden vermutlich mitbekommen haben, dass das Musikvideo zur neuen The Weeknd Single „Dancing in the Flames“ vollständig mit dem iPhone 16 Pro aufgenommen wurde. Nachdem Apple das Video gestern anteaserte, steht dieses nun auf Apples YouTube-Kanal bereit. Auch ein Behänd-the-Scenes hat Apple veröffentlicht.

Shot on iPhone 16 Pro: The Weeknd „Dancing in the Flames“

Vor vielen Jahren hat Apple die sogenannte „Shot on iPhone“-Kampagne gestartet. In regelmäßigen Abständen bekommen wir Fotos und Videos zu Gesicht, die demonstrieren, wie gut die iPhone-Kamera ist.

In der Tat ist das iPhone-Kamerasystem in den letzen Jahren deutlich besser geworden und viele Nutzer greifen aufgrund der Kamera zu einem neuen iPhone. Mittlerweile werden Kurfilme, Musikvideos etc. komplett mit dem iPhone aufgenommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das jüngste Beispiel zeigt nun das Musikvideo „Dancing in the Flames“ von The Weeknd. Das Video wurde in Cinematic Slow Motion 4K120fps aufgenommen. Dazu passend hat Apple noch einen Behänd-the-Scenes-Clip veröffentlicht, der euch Einblicke in den Videodreh liefert. Kameramann Erik Henriksson und Fotograf Eddy Chen erklären, wie sie mit der neuen filmischen Zeitlupe in 4K120, der Kamerasteuerung und fotografischen Stilen ikonische Bilder aufgenommen haben.