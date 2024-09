In der Vergangenheit haben wir das ein oder andere Mal über die kostenlosen „Today at Apple“-Sessions in den weltweiten Apple Stores berichtet. Auch über die Goodnotes-App haben wir immer mal wieder informiert. Nun kombinieren wir das Ganze in einem Artikel. Warum? Apple Rosenthaler Straße bietet den Workshop „Goodnotes mit Laura Hooymann“ an.

Today at Apple: „Goodnotes Session mit Laura Hooymann“

So langsam aber sicher endet der Sommer. Die Schule hat wieder begonnen und für Studenten rückt der Hörsaal wieder näher. Viele Schüler und Studenten setzen dabei auf das iPad. Egal, ob für Vorlesungen, Notizen oder kreative Projekte – das iPad erweist sich als unverzichtbares Tool, um gut organisiert und bestens vorbereitet in die kommenden Herausforderungen zu starten.

Diese Woche findet passend dazu im Apple Store Rosenthaler Straße eine Today at Apple Session mit Content Creatorin Laura Hooymann statt, die nützliche Goodnotes Features vorstellt, um Zeitmanagement zu optimieren und realistische Meilensteine zu definieren sowie zu üben, wie man mit iPad und Apple Pencil selbst Mindmaps anlegt. Laura Hooymann ist Psychologiestudentin und Content Creatorin. Als laurinspire teilt sie in den sozialen Medien Tipps und Hacks für erfolgreiches Lernen, produktives Arbeiten und optimales Zeitmanagement.

Die Session findet am kommenden Donnerstag (12. September 2024, 18:00 Uhr – 19:00 Uhr) statt. Apple Rosenthaler Straße findet ihr – wieder Name vermuten lässt – in der Rosenthaler Straße 44 in10178 Berlin. Interesse? Dann meldet euch auf der Apple Today at Apple Webseite für den kostenlosen Workshop an.