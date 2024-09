Apple hat in der Nacht zu heute ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 veröffentlicht. Dieses steht sowohl für das Lightning- als auch USB-C Modell zur Verfügung. Das Firmware-Update trägt die Versionsnummer 7A294 und ersetzt die bisherige Build 6F8. Das es sich um die finale Version des Firmware-Updates handelt, steht das Update für alle Nutzer bereit. Mit an Bord sind bereits die Neuerungen, die die AirPods Pro 2 in Kombination mit iOS 18 erhalten. Das große iPhone-Update ist für kommenden Montag (16.09.2024) angekündigt.

AirPods Pro 2: Firmware-Update 7A294 ist da

Im Sommer dieses Jahres hatte Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference nicht nur iOS 18, sondern auch verschiedene neue Funktionen für die AirPods Pro 2 angekündigt. Diese wurde bereits in den letzten Wochen in einer Beta-Phase getestet. Nun steht das begleitende Firmware-Update auf Version 7A294 bereit. Auf iOS 18 müsst ihr allerdings noch bis Montag warten.

Zu den Neuerungen für die AirPods Pro 2 gehört unter anderem die Möglichkeit mit einem Kopfnicken oder Kopfschütteln auf Siri Ankündigungen zu antworten. Die zweite Neuerung hört auf die Bezeichnung „Stimmisolation“. Diese Funktion nutzt maschinelles Lernen auf dem H2 Chip, isoliert eure Stimme und filtert laute Hintergrundgeräusche raus.

Auch die Audiolatenz optimiert Apple fürs Gaming und verbessert die Stimmqualität, einschließlich Audio mit 16 Bit und 48 kHz, wenn ihr mit euren Teams und anderen Spielern sprecht. Zum guten Schluss enthält dieses Update Leistungsverbesserungen für die personalisierte Lautstärke mit AirPods Pro 2.

Apple stellt keine Möglichkeit zur Verfügung das Update manuell zu installieren. Die Firmware installiert sich von selbst over-the-air, wenn sich die AirPods in einem Ladecase befinden, aufgeladen werden und mit einem iOS-Gerät oder Mac verbunden sind.