Apple hat für den App Store eine neue Option geschaffen, mit der Entwickler ihren Nutzern sogenannten Rückholangebote offerieren können. Kunden, die ein Abonnement gekündigt haben, können mit einem vorübergehenden Preisnachlass zurück gewonnen werden.

Apple Store: Apple ermöglicht Rückholangebote für Abonnements

Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit Rückholangebote – eine neue Art von Angebot für Abonnements mit automatischer Verlängerung – über App Store Connect zu konfigurieren. Mit diesem Angebot können ehemalige Abonnenten erreicht und dazu angeregt werden, eine App oder ein Spiel erneut zu abonnieren.

Habt ihr beispielsweise ein Abonnement gekündigt, welches 39,99 Euro pro Jahr kostet, so könnten euch die Entwickler ein Angebot mit einem reduzierten Abo-Preis von 9,99 Euro für sechs Monate erstellen. Schließen würde dann der normale Verlängerungspreis von 39,99 Euro pro Jahr fällig.

Basierend auf der Konfiguration, die Entwickler über App Store Connect festlegen, zeigt Apple diese Angebote berechtigten Kunden an verschiedenen Stellen an, darunter im gesamten App Store einschließlich der Heute-, Spiele- und Apps-Registerkarte soweit auf der jeweiligen Produktseite, in personalisieren Empfehlungen, der redaktionellen Auswahl, in einer App oder einem Spiel, in den Abo-Einstelllungen und über einen Direktlink, der über eigene Marketingkanäle geteilt werden kann.

Entwickler haben die Möglichkeit festzulegen, nach welchen Kriterien die Angebote angezeigt werden sollen, in welchen Regionen diese Verfügbar sein sollen und wir hoch der Rabatt sein soll.