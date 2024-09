Die neue Apple Watch Series 10, die sich bereits seit Montag bestellen lässt und am 20. September 2024 ihren Verkaufsstart feiert, besitzt eine neue Stimmisolations-Funktion für Anrufe, um Nebengeräusche besser herausfiltern zu können.

Apple Watch Series 10: Reduktion der Windgeräusche bei Telefonaten

Apple hat der Apple Watch Series 10 verschiedene Neuerungen verpasst. Unter anderem wurde die Audiowiedergabe über Lautsprecher optimiert und Stimmisolation für Anrufe eingeführt.

Audio kann über den integrierten Lautsprecher auf der Apple Watch Series 10 wiedergegeben werden. Genau wie bei Anrufen können Nutzer:innen jetzt Audio von einer Reihe von Apps direkt auf ihrer Apple Watch wiedergeben – darunter Apple Music, Apple Podcasts und Apple Books oder Apps von Drittanbietern.

Die Apple Watch Series 10 verwendet auch ein neues neuronales Netzwerk für die Stimmisolation, das auf der 4‑Core Neural Engine ausgeführt wird, um bei Telefonaten oder FaceTime Audioanrufen Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. So klingt die Stimme der Nutzer am anderen Ende klar und deutlich – sogar in lauten Umgebungen wie im vollen Restaurant, bei Straßenlärm oder draußen an einem windigen Tag.

Apple Watch 9 oder ältere Modelle verfügen nicht über eine solche Funktion. Apple Watch Ultra besitzt zumindest die Fähigkeit, Windgeräusche zu unterdrücken. Bisherige iPhone-Modelle verfügen bereits über eine Sprachisolation für Telefonate. Alle vier iPhone 16 Modelle können dank Algorithmen für maschinelles Lernen Windgeräusche reduzieren und so für eine bessere Audioqualität bei Telefonaren sorgen.