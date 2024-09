Gardena hat einen ersten Ausblick auf die Gartensaison 2025 gegeben und mit dem SILENO free, SILENO pro und SILENO max drei neue Mähroboter angekündigt. Highlight ist zweifelsfrei der SILENO free, der ohne Begrenzungskabel auskommt und sich um Rasenflächen von bis zu 1.200qm kümmert.

Gardena erweitert seine Mähroboter-Familie mit den neuen Modellen SILENO free, SILENO pro und SILENO max.

Dank satellitengestützter Navigation und Echtzeitkinematik arbeiten die neuen GARDENA smart SILENO free Mähroboter ohne Begrenzungskabel und kümmern sich dabei um Rasenflächen von bis zu 1.200qm. Die Installation ist laut Hersteller besonders komfortabel, da keine zusätzlichen Antennen oder Signalmasten im Garten als Referenzpunkte angebracht werden müssen. Ihr müsst lediglich die Ladestation im Garten platzieren und den SILENO free über die die Gardena App und das Gateway in euer GARDENA smart system einbinden. Über die App erfolgt anschließend die Erstinstallation entlang der Rasenkante um den Mähbereich, wodurch der SILENO free seine virtuelle Begrenzung kennenlernt. Auch der volle Funktionsumfang der Lokalisierungs- und Navigationstechnologie (LONA) steht damit zur Verfügung. Diese hatten wir euch bereits in der Vergangenheit ausführlich vorgestellt (GPS gestützte Navigation, Zonen-Management etc.).

Während Gardena beim SILENO free auf ein Begrenzungskabel verzichtet, setzen der SILENO pro und SILENO max ein Begrenzungskabel voraus. Einmal installiert, kümmern sich die smart SILENO pro Modelle um Rasenflächen von bis zu 600qm. Bis zu 1.500qm meistern die smart SILENO max Modelle.

Randnahes Mähen mit Trim-to-Edge

Weiter macht Gardena darauf aufmerksam, dass alle SILENO Mähroboter sind mit der sogenannten Trim-to-Edge-Funktion ausgestattet sind. Was hat es damit auf sich? Das Schneidwerk mit den drei Messern befindet sich nun im hinteren Teil der Mäher. Sobald der Mähroboter an eine Mauer oder einen Zaun gelangt, wendet er sich um 180 Grad. Durch diese Drehung gleitet der Mähroboter sanft entlang fester Kanten und erreicht sogar Grashalme, die knapp an sie heranwachsen.

Übersicht

GARDENA smart SILENO pro (mit Begrenzungskabel)

empfohlene Rasenfläche 400 m2 und 600 m2

max. Steigung: bis zu 25 %

Lithium-Ionen-Akku 18 V

Schnitthöhe 30 – 50 mm

Schneidwerk: eine Messerscheibe mit 3 Messern

mit Begrenzungskabel/Leitkabel, Haken, Verbinder, Anschlussklemmen

Lautstärke: 56 dB(A)

Steuerung per GARDENA Bluetooth®-App

Trim-to-Edge Funktion

bei Regen einsetzbar

Reinigung per Gartenschlauch

CorridorCut – Mähen enger Korridore

Diebstahlschutz mit PIN-Code

Frostsensor

SpotCutting

Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum

DuoConnect: Erweiterbar mit Gateway auf GARDENA smart system

LONA Intelligence bei Verwendung mit dem GARDENA smart system

3 Jahre Garantie nach Registrierung

UVP 899,99 Euro (für 400qm)

UVP 999,99 Euro (für 600qm)

GARDENA smart SILENO max (mit Begrenzungskabel)

empfohlene Rasenfläche 800 m2, 1.200 m2 und 1.500 m2

max. Steigung: bis zu 30 %

Lithium-Ionen-Akku 18 V

Schnitthöhe: 25 – 45 mm

Schneidwerk: zwei Messerscheiben mit jeweils 3 Messern

mit Begrenzungskabel/Leitkabel, Haken, Verbinder, Anschlussklemmen

Lautstärke: 57 dB(A)

Steuerung per GARDENA Bluetooth®-App

Trim-to-Edge Funktion

bei Regen einsetzbar

Reinigung per Gartenschlauch

CorridorCut – Mähen enger Korridore

Diebstahlschutz mit PIN-Code

Frostsensor

SpotCutting

Intensivmähen von Stellen mit starkem Graswachstum

DuoConnect: Erweiterbar mit Gateway auf GARDENA smart system

LONA Intelligence bei Verwendung mit dem GARDENA smart system

3 Jahre Garantie nach Registrierung

UVP 1199,99 Euro (für 600qm)

UVP 1399,99 Euro (für 1.200qm)

UVP 1499,99 Euro (für 1.500qm)

GARDENA smart SILENO free (ohne Begrenzungskabel)