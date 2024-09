Kürzlich hat Apple nicht nur bestätigt, dass die finale Version von iOS 18 am kommenden Montag (16.09.2024) für alle Nutzer veröffentlicht wird, die Verantwortlichen haben auch den Release Candidate zu iOS 18 freigegeben. Dieser hat eine neue Funktion mit an Bord, die bis dato nicht bekannt war. Ihr habt die Möglichkeit, Videoaufnahmen innerhalb der Kamera-App zu pausieren.

iOS 18: Videoaufnahmen können pausiert werden

Während der gestrigen Keynote hat Apple neue Kamerafunktionen für das iPhone 16 demonstriert. Anders als die neue Kamerasteuerung (seitliche Taste), die exklusiv den neuen iPhone 16 Modellen vorbehalten ist, gibt es eine neue iOS 18 Funktion, die auch auf älteren iPhone-Modellen zur Verfügung steht.

Mit iOS 18 ist es möglich, Schnitte zwischen Szenen innerhalb derselben Videodatei vorzunehmen. Wenn ihr über die Kamera-App in iOS 18 eine Videoaufnahme startet befindet sich neben dem Aufnahme-Button eine neue Schaltfläche, mit der ihr eure Aufnahme stoppen könnt. Tippt ihr die Schaltfläche ein zweites Mal, so wird die Aufnahme fortgesetzt. Dabei wechselt die Schaltlfäche zwischen einem PAUSE-Symbol und einem Aufnahme-Symbol.

So habt ihr die Möglichkeit, einfache Sprungschnitte innerhalb desselben Videos zu erstellen, ohne ein Video nachträglich zusammenzuschneiden. Ihr könnt sogar in der Pause das Objektiv wechseln, so dass ihr dramatische Zooms ohne ähnliche kreative Aspekte direkt umsetzen könnt. Bisher war es so, dass eine Videoaufnahme komplett beendet und anschließend einen neuer Clip mit einer neuen Datei aufgenommen wurde.