Apple wird in Kürze eine neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe auf der Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 und Apple Watch Series 9 einführen. Damit soll ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem angegangen werden, von dem weltweit über 1 Milliarde Menschen betroffen sind. Die neue Funktion nutzt den Beschleunigungssensor der Apple Watch, um mögliche Anzeichen von Atemstillständen im Schlaf zu erkennen und den Nutzern wertvolle Erkenntnisse über ihre Gesundheit zu liefern.

Schlafapnoe-Erkennung mit der Apple Watch

Die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe nutzt den Beschleunigungssensor der Apple Watch, um feinste Bewegungen des Handgelenks zu überwachen, die mit unregelmäßigen Atemmustern im Schlaf einhergehen. Über einen Zeitraum von 30 Tagen sammelt und analysiert die Apple Watch Daten, um konsistente Anzeichen von mittlerer bis schwerer Schlafapnoe zu erkennen. Nutzer können ihre Ergebnisse in der Health App einsehen.

Apple hat die Funktion mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernmethoden und eines umfassenden Datensatzes von klinischen Schlafapnoe-Tests entwickelt. Um den Algorithmus zu validieren, führte das Unternehmen eine klinische Studie durch, die zeigte, dass die Funktion alle Teilnehmer, die tatsächlich unter Schlafapnoe leiden, erkennen konnte.

Bei der Schlafapnoe setzt die Atmung während des Schlafs kurzzeitig aus, sodass der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und der Betroffene oft aufwacht. Die Diagnose kann sich als schwierig erweisen, da sie während des Schlafs auftritt. Apple geht davon aus, dass die Erkennung von Schlafapnoe in naher Zukunft von der FDA und anderen globalen Gesundheitsbehörden zugelassen wird und noch in diesem Monat in mehr als 150 Ländern verfügbar sein wird.