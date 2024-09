Zattoo – ein führender TV-Streaming-Anbieter in Europa – hat bestätigt, dass das Unternehmen mit INFAST und INWONDER zwei neue Themensender ins Portfolio aufnimmt. Die neuen Sender bieten Reportagen rund um Abenteuer, Sport und Reisen sowie spannende Inhalte aus Naturwissenschaften und Technik und sofort verfügbar.

INFAST und INWONDER starten auf Zattoo

Ab sofort stehen mit INFAST und INWONDER zwei neue FAST-Sender (Free-Ad-Supported-Streaming-TV) für alle Nutzer kostenlos in HD-Qualität zur Verfügung. Ihr findet die beiden Sender in der Senderübersicht der Zattoo App und können auf Wunsch als Favoriten in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden.

Die Sender gehören zur Insight TV Senderfamilie. Insight TV mit Sitz in Amsterdam ist ein weltweit führender Sender, Distributor und Betreiber von Kanälen, der sich auf die Millennial- und Gen-Z-Generation konzentriert. Mit seinen Sendern bietet Insight TV Inhalte in verschiedenen Genres und Themenbereichen und hat das Ziel, ein globales Publikum anzusprechen.

INFAST

INFAST bietet spannende Reiseabenteuer sowie actionreiche Motor- und Sportereignisse. Als führender Lifestyle-FAST-Sender bietet INFAST ein vielfältiges Programm mit Originalinhalten in den Bereichen Reisen, Essen und Reality. Zu den FAST ORIGINALS gehören unter anderem Sendungen wie The Next Crypto Gem und Paradise Kitchen Bali.

INWONDER

INWONDER widmet sich als Science- und Technology-FAST-Sender, bahnbrechenden Fortschritten und Entdeckungen, die die Welt verändern. Von ingenieurtechnischen Erkundungen bis hin zu technologischen Durchbrüchen bietet INWONDER eine informative und zum Nachdenken anregende Seherfahrung für wissbegierige Köpfe.