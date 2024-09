Apple hat Anfang dieser Woche seine AirPods Max aktualisiert. Allerdings hält es sich in unseren Augen nicht um ein „echtes“ Update. Apple hat lediglich neue Farboptionen eingeführt und den Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt. Solltet ihr die AirPods Max besitzen und Interesse an den neuen Ohrpolster-Farben haben, so könnt ihr diese separat kaufen.

AirPods Max: Ohrpolster in neuen Farben werden separat verkauft

Seit dem Verkaufsstart der AirPods Max im Jahr 2020 bietet Apple euch die Möglichkeit an, die Ohrpolster separat zu kaufen. Dies gibt euch die Möglichkeit, ein defektes Ohrpolster nachzukaufen und zwei Farben zu mixen.

Mit der Ankündigung der neuen AirPods Max Farben – die Over-Ears sind ab sofort in Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Orange erhältlich – stehen auch die separat erhältlichen Ohrpolster in den genannten Farben bereit. Ein Set separat erhältlicher Ohrpolster schlägt im Apple Online Store mit 79 Euro zu buche.