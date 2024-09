Anfang dieser Woche hat Apple die neuen iPhone 16 Modelle angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen die iOS 18.1 Beta 3 für die 2024er iPhone-Modelle für Entwickler bereit gestellt. Mit an Bord sind verschiedene „Apple Intelligence“-Funtionen.

Apple veröffentlicht iOS 18.1 Beta 3 für iPhone 16 Modelle

iOS 18.1 Beta 3 gibt es doch schon längst, oder? Richtig. Bereits im vergangenen Monat veröffentlichte Apple die iOS 18.1 Beta 3 für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Diese beiden iPhone-Modelle waren bis dato die einzigen beiden iPhone-Modelle, die Apple Intelligence unterstützen. Dies hat sich mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle allerdings geändert.

Ab sofort steht auch die iOS 18.1 Beta 3 für iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max bereit. Allerdings lautete die Build 22B5034o für zuletzt genannten iPhone 16 Modelle, während Apple beim iPhone 15 Pro (Max) aktuell auf die Build 2B5034e.

iOS 18.1 wird im kommenden Monat die ersten Apple Intelligence Funktionen auf das iPhone bringen. Mit an Bord sind hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, ein natürlicheres und flexibleres Siri, das Bereinigen Tool in Fotos und mehr. Der Startschuss folgt zunächst in den USA. Weitere Länder werden folgen.

Zunächst einmal wird kommenden Montag (16.09.2024) das Update auf iOS 18.0 veröffentlicht. Im Laufe des Oktobers erscheint dann das X.1 Update.