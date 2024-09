Abgesehen von einigen Marketingmaterialien haben wir die Apple Intelligence Bildgenerierungsfunktionen noch nicht in Aktion gesehen. Wir sind insbesondere auf die Fähigkeiten der Image Playground App gespannt, die unter anderem cartoonartige Illustrationen auf der Grundlage einer Texteingabe erzeugen kann. Um die Funktion zu veranschaulichen, hat Apples Software-Chef Craig Federighi nun ein Bild seines Hundes Bailey von der Software erstellen lassen.

Apple zeigt Fähigkeiten von Image Playground

Das KI-generierte Bild, das dem Magazin WIRED zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Bailey mit einem Partyhut vor einer Torte sitzend. Federighi erstellte das Bild, um den kürzlichen Geburtstag seines Hundes zu feiern. Der verwendete Animationsstil verleiht dem Bild ein Pixar-ähnliches CGI-Erscheinungsbild und entspricht damit der Absicht von Apple, nicht-fotorealistische Stile für seine KI-generierten Bilder anzubieten.

Apples Ansatz zur KI-Bilderzeugung konzentriert sich auf drei verschiedene Stile: Animation, Skizze und Illustration. Die begrenzte Auswahl soll Verwechslungen zwischen KI-generierten Inhalten und echten Fotos verhindern. Von realistisch anmutenden Bildern, wie sie beispielsweise mit Midjourney oder Leonardo.ai erstellt werden können, sind wir somit weit entfernt.

Image Playground ist in den aktuellen Betas von iOS 18.1 noch nicht verfügbar, wird aber voraussichtlich mit iOS 18.2 im Laufe des Jahres eingeführt. Image Playground wird als eigenständige App zugänglich sein und in Kommunikationsplattformen wie die Nachrichten-App integriert werden. Dabei kann die Funktion auch Bilder auf der Grundlage des Konversationskontexts vorschlagen.

Die Apple Intelligence Funktionen werden Kunden in der Europäischen Union so lange nicht offiziell zur Verfügung stehen, bis Apple die Einhaltung der EU-Gesetze klären kann. In einem Interview mit WIRED sagte Federighi: „Wir müssen die Vorschriften einhalten, und es gibt Unsicherheiten in bestimmten Umgebungen, die wir versuchen zu klären, damit wir diese Funktionen unseren Kunden so schnell wie möglich zur Verfügung stellen können“.