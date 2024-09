Vor einem Jahr hat Apple mit iOS 17 die Funktion „Live-Voicemail“ eingeführt. Dieser Service stand allerdings nur in den USA und Kanada zur Verfügung. Mit dem kommenden Update auf iOS 18 werden viele weitere Länder und Sprachen unterstützt. Auch Deutschland (Deutsch) ist glücklicherweise dabei.

iOS 18: „Live-Voicemail“ startet in Deutschland

Falls ihr von der Funktion Live-Voicemail bis dato noch nichts gehört habt, so möchten wir euch kurz auf Ballhöhe bringen. Mit „Live-Voicemail“ könnt ihr eine Echtzeit-Transkription der Nachricht anzeigen, die gerade jemand für euch auf eurem Anrufbeantworter hinterlässt. So erfahrt ihr direkt, worum es in dem Anruf geht. Ihr könnt den Anruf dann annehmen, während der Anrufer noch in der Leitung ist.

Im Vorfeld der Freigabe von iOS 18 am kommenden Montag (16.09.2024) hat Apple nun eine Liste mit den über 250 Änderungen und Verbesserungen veröffentlicht. Unter anderem geht der Hersteller dabei auch auf Live-Voicemail ein. Es heißt

Live Voicemail kommt in weitere Regionen.

Wir fügen Unterstützung für Englisch (Großbritannien, Australien, Indien, Irland, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Puerto Rico), Spanisch (USA, Mexiko, Spanien, Puerto Rico), Französisch (Frankreich), Deutsch (Deutschland), Japanisch (Japan), Mandarin-Chinesisch (Festland, Taiwan, Macao), Kantonesisch (Festland, Hongkong, Macao) und Portugiesisch (Brasilien) hinzu.

Ihr aktiviert die Funktion am iPhone unter Einstellungen -> Telefon -> Live-Voicemail. Nach einem Anruf findet ihr die Voicemails, die mit der Funktion „Live-Voicemail“ auf eurem Telefon aufgezeichnet wurden, auf dem Tab „Voicemail“ der Telefon-App.

Apple weist daraufhin, dass die Funktion „Live-Voicemail“ bei ausgewählten Mobilfunkanbietern zur Verfügung steht. Wir haben bereits eine Anfrage an die Deutsche Telekom, Vodafone und o2 geschickt. Sobald wir eine Rückmeldung haben, werden wir diesen Artikel ergänzen.