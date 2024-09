Am kommenden Montag (16.09.2024) wird Apple die finale Version von iOS 18 für alle Nutzer zur Verfügung stellen. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino nun eine Liste mit mehr als 250 Neuerungen und Änderungen veröffentlicht hat, die iOS 18 mit sich bringt, werden weitere Neuerungen bekannt. So lässt sich die Videogeschwindigkeit in der Fotos-App nachträglich anpassen.

iOS 18: Videogeschwindigkeit kann in der Fotos-App nachträglich angepasst werden

Diejenigen, die die iPhone 16 Keynote Anfang der Woche verfolgt haben, werden mitbekommen haben, dass Apple im Rahmen des Events bestätigt hat, dass sich die Videogeschwindigkeit für mit dem iPhone 16 aufgenommenen Videos nachträglich in der Fotos-App bearbeiten lässt. Wir sich nun zeigt, trifft dies nicht nur auf die iPhone 16 Modelle, sondern auch auf ältere iPhone-Modelle zu.

Mit dem Release Candidate zu iOS 18 hat Apple die Neuerung implementiert, dass ihr die Wiedergabegeschwindigkeit eines Videos mit hoher Bildrate verlangsamen könnt. Zur Auswahl stehen Optionen mit 240, 120, 60, 48, 30 und 24 Bildern pro Sekunde.

In der Pressemitteilung zum iPhone 16 Pro heißt es