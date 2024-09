Apple hat mit der Einführung des Reparatur-Assistenten in iOS 18 einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Reparaturerfahrung für iPhone-Nutzer gemacht. Mit dem neuen Tool können Nutzer nach einer Reparatur das System konfigurieren und so sicherstellen, dass ihre Geräte mit den neuen Komponenten optimal arbeiten. Das funktioniert jedoch nur mit Apple-Originalteilen.

Der Reparatur-Assistent ist so konzipiert, dass er direkt mit Apple-Originalteilen zusammenarbeitet und sicherstellt, dass ein iPhone nach einer Reparatur wie vorgesehen funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Ersatzdisplay installiert wird, hilft der Assistent bei der Konfiguration von Funktionen wie True Tone und automatischer Helligkeitseinstellung. Ebenso stellt er beim Austausch der Batterie sicher, dass die Funktion zur Anzeige des Batteriezustands korrekt funktioniert.

Nutzer, die vor der Veröffentlichung von iOS 18 Reparaturen durchführen ließen, können ebenfalls von dem neuen Assistenten profitieren. Dies gilt auch für Reparaturen von Drittanbietern, bei denen Apple-Originalkomponenten verwendet wurden, z. B. für den Austausch der Batterie. Zudem bietet die Funktion eine Übersicht aller konfigurierbaren Komponenten, die ausgewechselt wurden.

Der Reparatur-Assistent wurde von Apple erstmals im April in Aussicht gestellt. Neben den neuen Möglichkeiten weitet Apple die Aktivierungssperre auf iPhone-Teile aus, um zu verhindern, dass gestohlene iPhones zur Herstellung von Komponenten zerlegt werden.

New in iOS 18

If u have replaced an original battery from a third party, you can now configure it as a Genuine Apple battery.

Part should be original@aaronp613 @zollotech @BrandonButch pic.twitter.com/Cc3KOVRtxR

— JT  26 (@AbbasCfcJT26) September 9, 2024