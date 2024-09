Nur wenige Tage nachdem Apple eine neue Hörhilfefunktion für die AirPods Pro der zweiten Generation angekündigt hat, genehmigt die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Software-Funktion. Es ist das erste Produkt, das von der FDA als sogenanntes „Over-the-counter“ (OTC) Hörhilfe-Softwaregerät zugelassen wurde. OTC bedeutet in diesem Kontext, dass das betreffende Produkt ohne Rezept oder Verschreibung direkt an Verbraucher verkauft werden kann.

FDA genehmigt AirPods Pro 2 als erstes OTC-Hörhilfesoftwaregerät

Während des „It’s Glowtime“-Events kündigte Apple an, die AirPods Pro 2 bald zu echten medizinischen Hörgeräten aufzurüsten. In den USA ist dafür eine Genehmigung der FDA erforderlich, die der iPhone-Hersteller am Donnerstag erhalten hat. Behörden in weiteren Ländern prüfen die Funktion derzeit ebenfalls.

„Hörverlust ist ein bedeutendes Problem der öffentlichen Gesundheit, von dem Millionen von Amerikanern betroffen sind“, erklärte Michelle Tarver, M.D., Ph.D., amtierende Direktorin des Center for Devices and Radiological Health der FDA, in einer Pressemitteilung. „Die heutige Marktzulassung einer OTC-Hörgerätesoftware für ein weit verbreitetes Audioprodukt ist ein weiterer Schritt, der die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Akzeptanz von Hörhilfen für Erwachsene mit leichtem bis mittlerem Hörverlust verbessert.“

Dr. Sumbul Desai, Vice President of Health bei Apple, versprach auf der Veranstaltung am Montag, dass das notwendige Software-Upgrade für die AirPods Pro 2 noch in diesem Herbst in über 100 Ländern und Regionen, darunter die USA, Deutschland und Japan, auf den Markt kommen wird.

Das Upgrade umfasst einen klinisch validierten Hörtest, der mit den AirPods und dem iPhone durchgeführt wird. Dadurch können die Ohrhörer die für den Träger spezifischen Klänge verstärken. Die Hörgerätefunktionalität kommt für die AirPods Pro 2 und sicherlich für die Version der dritten Generation, wenn sie 2025 auf den Markt kommt. Die originalen AirPods Pro von 2019 sind nicht kompatibel, ebenso wie die am Montag angekündigten AirPods 4.