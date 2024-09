Passend zum heutigen Verkaufsstart der neuen iPhone 16 Modelle (ab 14:00 Uhr könnt ihr zum Beispiel das iPhone 16 mit Vertrag vorbestellen) hat Apple auf seinem YouTube-Kanal drei Videoclips veröffentlicht, um noch einmal die Werbetrommel für die neue iPhone 16 Familie zu rühren. Dabei steht in erster Linie Apple Intelligence im Mittelpunkt. Der Hersteller aus Cupertino demonstriert, welche Features Nutzer schon bald auf ihrem iPhone nutzen können.

Apple Intelligence: Neue Clips auf YouTube

Wenige Stunden vor dem offiziellen iPhone 16 Vorverkaufsstart hat Apple drei Videos veröffentlicht, die das iPhone 16 in Kombination mit Apple Intelligence zeigen. Die bis zu 53 Sekunden langen Clips zeigen die englische Schauspielerin Bella Ramsey, wie sie mit ihrem iPhone 16 Pro und Apple Intelligence integriert.

In dem ersten Clip wird das neue Apple iPhone dazu verwendet, einen persönlichen Rückblick in der Fotos-App zu erstellen. Im zweiten Clip nutzt Bella die Möglichkeit eine lange E-Mai zusammenzufassen und im dritten Clip geht es darum, dass Siri natürlicher und flexibler wird und noch tiefer in das Systemerlebnis integriert wird.

Wann startet Apple Intelligence?

Ein wenig müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis Apple Intelligence startet. Apple hat angekündigt, dass Apple Intelligence im Oktober mit dem Update auf iOS 18.1 auf dem iPhone debütieren wird. Hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, ein natürlicheres und flexibleres Siri, das Bereinigen Tool in Fotos und viele weitere Apple Intelligence Features starten als Betaversion zunächst in den USA. Weitere Features folgen in den kommenden Monaten.

Apple Intelligence wird auf dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie auf iPad und Mac mit M1 und neuer verfügbar sein, sofern Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

Apple Intelligence wird im Dezember auf andere Varianten der englischen Sprache für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien ausgedehnt. Unterstützung für weitere Sprachen, darunter Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch, folgt im nächsten Jahr. Zu Deutschland (Deutsch) hat sich Apple bislang nicht geäußert.