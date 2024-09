Am heutigen Freitag (13. September 2024) findet der Vorverkaufsstart und auch 1&1 ist mit von der Partie. Ab sofort lässt sich das iPhone 16 mit Vertrag nicht nur bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen, auch 1&1 nimmt ab sofort Vorbestellungen für das nagelneue iPhone 16 und iPhone 16 Pro entgegen. Los geht es bei 0 Euro Anzahlung.

iPhone 16 (Pro) ab 0 Euro bei 1&1 vorbestellen

Ab sofort lässt sich das neue iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auch bei 1&1 vorbestellen. Wie wir es aus den vergangenen Jahren von 1&1 gewohnt sind, können auch in diesem Jahr die neuen iPhone 16 Modelle ab 0 Euro Einmalzalung bei 1&1 in Kombination mit den 1%1 Allnet-Flats bestellt werden. Zur Auswahl stehen die Tarife S, M, L, XL und XXL. Alle Tarife enthalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat sowie EU-Roaming. Der wesentliche Unterschied liegt im inkludierten Datenvolumen. Von 5GB, 10GB, 50GB, 100GB bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen ist alles dabei.

Ihr entscheidet, welcher Tarif der richtige für euch ist. Der L-Tarif mit seinen 50GB Datenvolumen oder der XL-tarfif mit 100GB dürfte die Bedürfnisse der meisten Anwender abdecken.

Sowohl das iPhone 16 als auch das iPhone 16 Pro wird in allen Tarifen zum einmaligen Preis von nur 0 Euro angeboten. Natürlich hat auch 1&1 kein Geld zu verschenken, so ehrlich muss man sein. Die Kosten werden auf die monatliche Grundgebühr verteilt. Nichtsdestotrotz kann man so die verhältnismäßig hohen Anschaffungskoten bequem auf viele Monate verteilen.

