Das iPhone 16 ohne Vertrag und das iPhone 16 Pro ohne Vertrag lassen sich ab sofort über den Apple Online Store vorbestellen. Damit könnt ihr die neuen Modelle nicht nur mit Vertragsbindung bei der Telekom, o2 und Vodafone bestellen, sondern auch ohne Vertragsbindung direkt bei Apple.

iPhone 16 (Pro) ohne Vertrag lässt sich ab sofort im Apple Online Store vorbestellen

Anfang dieser Woche hatte Apple das neue iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, die Apple Watch 10 sowie die AirPods 4 angekündigt. Während sich Apple Watch 10 und die AirPods 4 bereits seit Montag vorbestellen lassen, schickt Apple am heutigen Freitag die neue iPhone 16 Familie ins Rennen.

Auch in diesem Jahr hat Apple seiner iPhone-Familie wieder allerhand Neuerungen spendiert. Das iPhone 16 Lineup ist für Apple Intelligence entwickelt worden und kommt mit der neuen Kamerasteuerung, die es noch einfacher macht, Erinnerungen festzuhalten. iPhone 16 und iPhone 16 Plus verfügen über das 48 MP Fusion Kamera-System mit leistungsstarken Upgrades und die Actionstaste für den schnellen Zugriff auf nützliche Funktionen, während iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit einem größeren Display (6,3 Zoll statt 6,1 Zoll und 6,9 Zoll statt 6,7 Zoll), leistungsstarken Pro Kamerafunktionen und einem enormen Sprung bei der Batterielaufzeit kommen. Auch ein neuer A18 bzw. A18 Pro Chip ist an Bord.

Preis & Verfügbarkeit

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus sind in Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich. Das iPhone 16 gibt es ab 949 Euro oder 39,54 Euro pro Monat und das iPhone 16 Plus gibt es ab 1.099 Euro oder 45,79 Euro pro Monat. iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ist in Titan Schwarz, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Wüstensand mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich. Das iPhone 16 Pro gibt es ab 1.199 Euro oder 49,96 Euro pro Monat und das iPhone 16 Pro Max gibt es ab 1.449 Euro oder 60,38 Euro pro Monat.

-> Hier geht es direkt zum iPhneo 16 (Pro) im Apple Online Store

Über das Apple Ankaufprogramm (Trade-In) könnt ihr eine Gutschrift von 200 Euro bis 765 Euro für das iPhone 16 erhalten, wenn ihr ein iPhone 12 oder neuer in Zahlung gebt