Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, das nagelneue iPhone 16 und iPhone 16 Pro bei o2 vorzubestellen. Damit hat das Warten ein Ende und ihr könnt die neuen 2024er Modelle endlich bestellen. Den ein oder anderen Nutzer hat es sicherlich in den letzten Tagen schon in den Fingern gejuckt. Falls ihr ernsthaft über einen Kauf bzw. eine Bestellung nachdenkt, so können wir euch nur ans Herz legen, eure iPhone 16 (Pro) Bestellung so früh wie möglich aufzugeben. Je früher ihr das iPhone 16 mit Vertrag bei o2 bestellt, desto früher ist mit der Lieferung zu rechnen. Hier findet ihr alle Informationen zum iPhone 16 Verkaufsstart bei o2. Um euch die Bestellung besonders schmackhaft zu machen, hat der Mobilfunkanbieter vorübergehend den einmaligen Anschlusspreis komplett gestrichen. Alle iPhone 16 und iPhone 16 Pro Modelle gibt es bei o2 für 1 Euro Einmalzalung.

JETZT: iPhone 16 und iPhone 16 Pro bei o2 vorbestellen

Ab sofort nimmt das Mobilfunkunternehmen o2 Vorbestellungen für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro mit Vertragsbindung entgegen. Genau genommen, könnt ihr ab sofort das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max bestellen. Wählt die richtige Speichergröße und die passende Farbe. Anschließend müsst ihr euch noch für den richtigen Tarif entscheiden und da bietet o2 eine große Bandbreite an, so dass für jeden Nutzer und für jeden Geschmack der passende Tarif dabei sein sollte. Ihr entscheidet dabei zwischen dem o2 Mobile S, o2 Mobile M, o2 Mobile L, o2 Mobile XL und o2 Mobile Unlimited Smart.

Alle genannten Tarife beinhalten eine Allnet-Flat inkl. Telefon-Flat und einer SMS-Flat und EU Roaming. Beim inkludierten Datenvolumen liegen die Unterschiede der verschiedenen Tarife. Beim o2 Free S sind „nur“ 4GB enthalten, beim o2 Free M sind es 25GB und beim o2 Free L 70GB. Entscheidet ihr euch für die Boost-Option, so lässt sich das Datenvolumen verdoppeln. o2 Free M Boost würde somit 50GB beinhalten und beim o2 Free L Boost sind es dann satte 140GB. Der Vorteil der Boost-Option liegt zusätzlich darin, dass ihr o2 Connect nutzen könnt. Mit o2 Connect habt ihr die Möglichkeit, bis zu 10 kostenlose SIM-Karten zu erhalten und diese beispielsweise im Tablet oder Auto zu nutzen.

In den genannten Tarifen ist zudem der Grow-Vorteil inkludiert. Mit dem Grow-Vorteil wächst euer monatliches Datenvolumen nach dem ersten Jahr alle 12 Monate an – automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. Wie hoch das Daten-Upgrade pro Jahr ausfällt, hängt von eurem Tarif ab.

-> Hier geht es zum iPhone 16 mit o2 Vertrag

iPhone 16 mit Junge Leute Rabatt bei o2

Für alle unter 29 Jahren bietet o2 die sogenannten Junge Leute Tarife an. Es gibt doppeltes Datenvolumen ohne Aufpreis und bis zu 15 Euro Rabatt pro Monat.

-> Hier geht es zu den Junge Leute Tarifen von o2

VVL bei o2 mit iPhone 16 & iPhone 16 Pro

Könnt ihr eine Vertragsverlängerung bei o2 durchführen, weil euer Vertrag bereits „reif“ für eine Verlängerung ist? Wenn ihr jetzt noch Interesse am nagelneuen iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max habt, dann ist der richtige Zeitpunkt zuzuschlagen. Die neue iPhone 16 Familie wurden erst vor wenigen Tagen vorgestellt und lässt sich ab sofort bei o2 mit VVL bestellen.

-> o2: VVL mit iPhone 16 durchführen

iPhone 16 günstig bei o2 finanzieren

Zukünftig habt ihr bei o2 die Möglichkeit, das neue iPhone 16 (Pro) zu finanzieren. Ihr wählt das iPhone 16 oder iPhone 16 Pro mit oder ohne Vertrag aus und verteilt die Kosten auf mehrere Monate. Entscheidet ihr euch beispielsweise für die iPhone 16 ohne Vertrag Finanzierung, so könnt ihr auswählen, auf wieviele Monate ihr die monatlichen Kosten verteilen möchtet. Ihr entscheidet zwischen 12, 24, und 36 Monaten. Je nachdem, wie ihr eure monatlichen Kosten gestalten möchtet, wählt ihr zwischen den Laufzeiten.

Falls ihr den Anschaffungspreis für das neue iPhone 16 oder iPhone 16 Pro nich auf einmal entrichten möchtet, habt ihr so die Möglichkeit, die Kosten zu verteilen und finanziell flexibel zu bleiben. Vermutlich wird die Möglichkeit zur iPhone Finanzierung bei o2 in den kommenden Wochen freigeschaltet, sobald sich die Lieferzeiten normalisieren.

-> Hier geht es zur iPhone 16 Finanzierung bei o2