Apple hat heute Morgen die Vorbestellungen für das iPhone 16 und 16 Pro eröffnet. Wie immer gilt: Wenn ihr unentschlossen seid und noch nicht zugeschlagen habt, dann solltet ihr eure Kaufentscheidung bald treffen. Zwar ist der 20. September der offizielle Erscheinungstermin, aber das Lieferdatum der beliebtesten Modelle ist bereits in den Oktober gerutscht.

Ein Blick auf die Lieferzeiten des iPhone 16 (Pro)

Nach der kurzen Zeit der Vorbestellungsphase zeichnet sich bereits ab, welche iPhone 16 Modelle am gefragtesten sind. Natürlich gibt es hier keine 100-prozentige Sicherheit, da wir nicht wissen, wie der ursprüngliche Lagerbestand der einzelnen Modelle aussah, doch Apple macht das jetzt schon lange genug, und mit der bekannten Mischung von Modellen dürfte die Verfügbarkeit ein gutes Maß dafür sein, was sich tatsächlich am meisten verkauft.

Es zeichnete sich bereits früh ab, dass das iPhone 16 Pro Max das beliebteste Modell ist. So sind bereits keine Pro Max-Modelle für den Tag der Markteinführung mehr verfügbar, egal in welcher Farbe oder mit welchem Speicherplatz. Eine Lieferverzögerung von 2 bis 4 Wochen müsst ihr einplanen. Beim iPhone 16 Pro gibt es jedoch noch Modelle, die ihr pünktlich zum 20. September in den Händen halten könnt.

Die günstigeren iPhone 16 und iPhone 16 Plus Modelle sind zum aktuellen Zeitpunkt größtenteils noch für die Auslieferung am 20. September verfügbar. Doch der Bestand wird sich in den nächsten Tagen sowohl für die Lieferung als auch für die Abholung im Apple Store zwangsläufig weiter verknappen, also bestellt am besten zeitnah, wenn ihr ein iPhone der nächsten Generation haben wollt.

Zudem gibt es das iPhone 16 mit Vertrag bei verschiedenen Anbietern: