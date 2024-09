Seit Kurzem lässt sich das iPhone 16 (Pro) mit Vertrag bei den Mobilfunkanbietern sowie das iPhone 16 (Pro) ohne Vertrag über den Apple Online Store oder Amazon bestellen. Wie nun bekannt wird, werden im Lieferumfang keine Apple Sticker inkludiert sein.

iPhone 16: keine Apple-Sticker im Lieferumfang

Falls ihr euch ein iPhone 16 (Pro) bestellt habt oder zukünftig noch bestellt, so werdet ihr im Lieferumfang nicht die obligatorischen Apple Sticker finden. In einer Mitteilung an seine Retail Stores hat Apple diesen Umstand bestätigt.

Die Tatsache, dass die Sticker nicht mehr standardmäßig im Lieferumfang sind, bedeutet nicht, dass ihr komplett auf diese verzichten müsst. Wie 9to5Mac zu berichten weiß, erhalten Anwender, die ein neues iPhone 16 Modell vor Ort in einem Apple Store kaufen, auf Nachfrage entsprechende Sticker ausgehändigt.

Apple zertifizierte Händler und Mobilfunkanbieter haben diese Sticker nicht vorrätig. Sie stehen sozusagen exklusiv in den Apple Stores vor Ort zur Verfügung. Bei einer Bestellung im Apple Online Store habt ihr keine Option auf die Sticker.

Wirklich überraschen kommt diese Entscheidung seitens Apple nicht. Als Apple im Februar dieses Jahres die Vision Pro auf den Markt brachte, waren ebenso keine Sticker im Lieferumfang vorhanden und wurde nur auf Nachfrage im Apple Store ausgehändigt. Auch beim neuen iPad Pro und iPad Air, welche im Mai dieses Jahres auf den Markt kamen, fehlen die Sticker.

Die Maßnahme stellt einen weiteren kleinen Schritt seitens Apple dar, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Bei der Ankündigung der iPhone 16 Modelle gab Apple zudem zu verstehen, dass die Verpackung komplett faserbasiert ist, was dem Unternehmen seinem Ziel näher bringt, Kunststoff bis zum nächsten Jahr aus seinen Verpackungen zu entfernen.