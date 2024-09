Vor Kurzem gingen wir noch davon aus, dass Apple die „It´s Glowtime“-Keynote in der vergangenen Woche nutzt, um neben der Apple Watch 10 auch eine neue Apple Watch SE 3 anzukündigen. Mittlerweile wissen wir, dass Apple andere Pläne hatte. Nichtsdestotrotz taucht die kommende Apple Watch SE nun wieder in der Gerüchteküche auf.

Passend zum Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er unter anderem auf die Apple Watch SE 3 ein. Gurman schreibt

Eine neue Apple Watch SE mit Kunststoffgehäuse befindet sich noch in der Entwicklung. Anfang des Jahres berichtete ich, dass Apple an einer Kunststoffversion der Apple Watch SE in kräftigeren Farben arbeitet. Die Idee ist, den Preis durch ein günstigeres Material potenziell zu senken und das Gerät gleichzeitig kinderfreundlicher zu machen. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein: Schulen in den USA und anderswo verbieten Kindern die Nutzung von Smartphones, und Apple positioniert seine Smartwatch als Alternative.

Obwohl eine neue Apple Watch SE nicht Teil der Keynote der letzten Woche war, wurde mir gesagt, dass das Produkt weiterhin in der Entwicklung ist – möglicherweise für nächstes Jahr. Apples Produktionsteams sind bei der Umstellung auf Kunststoff auf einige Kosten- und Qualitätsprobleme gestoßen, aber sie haben möglicherweise freiere Hand, um die Probleme zu lösen, da der Übergang von Stahl zu Titan bei höherwertigen Uhren abgeschlossen ist. Abgesehen von der Verwendung von Kunststoff erwarte ich, dass die neue SE einen Prozessor-Upgrade beinhalten wird. Die aktuelle SE ist auf den Geschwindigkeiten der 2020er-Ära festgefahren.