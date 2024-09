BANDWERK hat eine neue Swiss Made Collection aufgelegt und setzt bei seinen neuen Apple Watch Armbänder auf „Schweizer Handwerkskunst“. Dabei werden unter anderm Tradition mit modernem Design vereint. BANDWERK setzt bei dieser Collection auf luxuriöses Leder und eine hochwertige Edelstahl-Schließe.

BANDWERK bringt neue Apple Watch Armbänder auf den Markt

BANDWERK ist mittlerweile seit knapp 10 Jahren erfolgreich am Markt und in den letzten Jahren haben wir euch verschiedene Produkte des Herstellers vorgestellt. Unter anderem sind wir dabei auf verschiedene Apple Watch Armbänder, iPhone Hüllen und Apple Wallet des Unternehmens geblickt. Zuletzt hatten wir euch unter anderem die BANDWERK Sonderedition „Gran Turismo“ vorgestellt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen auch Zubehör für die neue Apple Vison Pro anbietet.

Anfang der Woche hat Apple im Rahmen seines „It´s Glowtime“-Events neue Produkte angekündigt. Neben dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro wurde unter anderem die Apple Watch 10 präsentiert. Man musste kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, dass BANDWERK neues Zubehör für die neuen Apple Produkte auf den Markt bringen wird. iPhone 16 und iPhone 16 Pro sowie die Apple Watch feiern am kommenden Freitag ihren offiziellen Verkaufsstart. Begleitend hat BANDWERK nun das neue Zubehör gelauncht.

Swiss Made Collection ist da

BANDWERK bringt ein Stück Schweizer Uhrmacherkunst an die Apple Watch und somit an euer Handgelenk. Dabei vereint die Swiss Made Collection ein Höchstmaß an Handwerkskunst und vereint dabei Tradition mit modernem Design. Die neuen BANDWERK Apple Watch Armbänder werden in Genf von Hand gefertigt. Wie bei BANDWERK gewohnt, sind die Adapter und Schließen präzise auf deine Apple Watch zugeschnitten.

Während Apple seit vergangenem Jahr komplett auf Leder beim Zubehör für die Apple Watch (und das iPhone) verzichtet, ist BANDWERK nah wie vor eine gute Anlaufadresse, wenn ihr hochwertiges Lederzubehör für eure Apple Produkte sucht.

Blicken wir etwas näher auf die Swiss Made Collection. Grundsätzlich besteht diese aus drei unterschiedlichen Armbändern. Ihr entscheidet euch zwischen dem „Swiss Cordovan Band“, dem „Swiss Rallye Band“ sowie dem „Swiss Vintage Band“. Grundsätzlich stehen die drei Apple Watch Armbänder in den Farben Schwarz, Hellbraun und Dunkelbraun. Es ist – wie bei allem im Leben – reine Geschmacksache, welches Armband favorisiert wird. Uns gefällt das „Swiss Rallye Band“ besonders gut, so dass wir auf diese einen etwas näheren Blick werfen.

Beim Swiss Rallye Band trifft feinstes italienisches Leder auf Schweizer Handwerkskunst. Das Armband wird von hochqualifizierten Feintäschnern in der Schweiz aufwendig von Hand gefertigt. Die Adapter und die Schließe bestehen aus hochwertigem 316L-Edelstahl und sind mit einem Finish an die Apple Watch & Apple Watch Ultra angepasst. Ihr entscheidet euch nämlich nicht nur für die Farbe des Leders, sondern wählt euch die Farbe eurer Apple Watch aus, damit das Gehäuse der Apple Watch optimal zur Farbe des Adapters passt.

Mit diesem Armband bietet BANDWERK eine Hommage an die legendären Rallye-Bänder der 1930er Jahren.

Die Apple Watch Armbänder der Swiss Made Collection liegen preislich zwischen 129 Euro und 149 Euro. Das ist sicherlich kein Schnäppchen. Im Gegenzug erhaltet ihr allerdings ein hochwertig verarbeitetes Apple Watch Armband aus feinstem Leder, welches von Hand in der Schweiz gefertigt wurde. Wenn ihr euch das Armband nicht selber kaufen möchtet, wäre dieses sicherlich auch etwas für den nächsten Wunschzettel zum Geburtstag oder Weihnachten.

Kurzum: Nach einem anstrengenden Jahr der Entwicklung und Optimierung der Produkte von BANDWERK ist es endlich soweit und der Hersteller bringt nun Stück für Stück alle Neuheiten ans Tageslicht. Merdan Demirci, Mitgründer von BANDWERK, „kann es kaum glauben“, dass man es pünktlich zur Ankündigung der neuen Apple Produkte durch die Ziellinie geschafft hat und nun man nun alle Heuten den Kunden präsentieren kann.

Was hat sich neben den neuen Apple Watch Armbändern in den letzten Wochen noch bei BANDWERK getan? Wie eingangs erwähnt, hat der Hersteller pünktlich zum Verkaufsstart auch neue iPhone 16 und iPhone 16 Pro Hüllen aus Leder und recyceltem Material am Start. Zudem gibt es die Titan Armbänder in neuen Farben.