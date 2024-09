Die ersten Testberichte zu Apples neuen AirPods 4 sind da. Zur Erinnerung: Die AirPods 4 sind in zwei Versionen erhältlich: ein preiswerteres Modell für 149 Euro und eine hochwertigere Version für 199 Euro mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). In den Testberichten wird vor allem die gute Geräuschunterdrückung hervorgehoben, kritisiert wird hingegen die Akkulaufzeit. Die AirPods 4 mit ANC und die Variante ohne ANC können bereits vorbestellt werden, der Marktstart erfolgt am 20. September.

AirPods 4 Testübersicht

Es ist schon etwas her, dass Apple neue Standard-AirPods gebracht hat. Im Oktober 2021 kamen die AirPods 3 mit einem neuen Design und 3D Audio-Unterstützung auf den Markt. Die AirPods 3 ersetzten die AirPods 2 aber nicht vollständig. Stattdessen behielt Apple beide Produkte bei, um ein günstigeres Modell parallel zum leistungsfähigeren Modell anbieten zu können.

Mit den AirPods 4 will Apple nun beide Modelle ersetzen. Zu diesem Zweck wird die AirPods 4 Produktlinie in zwei verschiedene Angebote aufgeteilt. Dabei bieten beide Varianten der neuen Generation einige Gemeinsamkeiten. So erhalten die AirPods 4 eine Reihe von Audio-Upgrades, die dank des verbauten H2-Chips überzeugen können, darunter leistungsstarke Audiofunktionen wie personalisiertes räumliches Audio, Reaktion auf Siri mit einem Nicken oder Kopfschütteln und vieles mehr. Bisher waren diese Funktionen exklusiv den AirPods Pro 2 vorbehalten. Die höherwertige Version der AirPods 4 verfügt zusätzlich über eine aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus, Gesprächserkennung und adaptive Audiofunktionen.

Nachfolgend haben wir die Eindrücke der ersten Tests für euch:

Stern

Die Kollegen vom Stern fassen kurz und knapp zusammen

Mit den neuen Airpods 4 hat Apple gleich zwei starke neue Kopfhörer im Angebot. Der satte Sound, der verbesserte Sitz und neue Funktionen wie die Gestensteuerung können sich bei beiden Modellen sehen lassen, bei der teureren Variante kommt noch die überraschend gute Geräuschunterdrückung hinzu. Ein starkes Paket.

Spiegel

Der Spiegel resümiert unter anderem wie folgt

So muss das sein: In der neuen Version sind die AirPods nicht nur besser, sondern auch billiger geworden, kosten in der Standardversion nun 50 Euro weniger, als für die AirPods 3 bis vor Kurzem bei Apple fällig wurde. Klanglich können sie überzeugen, wenngleich sie nicht so druckvoll sind wie etwa die AirPods Pro 2. Dafür machen sie Apple-Nutzerinnen und -Nutzern das Leben leicht, indem sie sich, einmal mit einem Apple-Gadget verbunden, automatisch mit auch allen anderen verbinden, auf denen man angemeldet ist.

Wall Street Journal

Nicole Nguyen vom Wall Street Journal merkt an, dass die Passform der AirPods 4 sowohl für die Klangqualität als auch für die ANC-Leistung eine große Rolle spielt.

„Wenn sie in den Ohren bleiben, klingt die Musik detailliert und klar. Die eigentliche Leistung der AirPods ist jedoch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), d. h. sie verwenden Mikrofone und Signalprozessoren, um Außengeräusche zu unterdrücken. Wenn ANC aktiviert ist, können die AirPods das Brummen eines Büros oder das Rattern eines Zuges ausblenden. Stimmen von Gesprächspartnern in der Nähe klingen weit entfernt. Klirrendes Geschirr oder hupende Autos sind weniger stark wahrnehmbar. Die Geräuschunterdrückung der AirPods 4 ist in etwa die gleiche wie die der ersten Pro-Generation. Der ANC-Modus blendet die Außenwelt nicht vollständig aus, aber er hilft mir, mich zu konzentrieren. In einem belebten Café musste ich die Lautstärke meiner Musik nicht aufdrehen, um die Geräusche um mich herum zu übertönen.“

Nguyen weist jedoch auch auf eine der größten Enttäuschungen der AirPods 4 hin: die Akkulaufzeit.

„Mit einer einzigen Ladung halten die ‚AirPods 4 mit ANC‘ [im normalen Modus] fünf Stunden durch (wie das Basismodell der AirPods 4) und vier Stunden im energieintensiven ANC-Modus. Die älteren AirPods 3 hatten mit sechs Stunden sogar eine bessere Akkulaufzeit. Die Pro-Modelle schaffen bis zu sechs Stunden – mit aktivem ANC. Das bedeutet, dass die Akkulaufzeit der AirPods 4 für den gelegentlichen Gebrauch zwischen Meetings oder Kursen gut geeignet ist, für Langstreckenflüge jedoch weniger.“

PC Magazin

„Die Apple AirPods 4 bieten eine starke Klangqualität und die beste aktive Geräuschunterdrückung, die wir je bei einem Open-Ear-Design erlebt haben“, schreibt Tim Gideon im PC Magazine. „Das ist eine beeindruckende technische Leistung, wenn man bedenkt, dass sie den Gehörgang nicht abdichten … und dadurch mehr Außengeräusche durchlassen.“ „Neben der besten Geräuschunterdrückung, die wir je bei offenen Ohrhörern erlebt haben“, so Gideon weiter, “bieten die AirPods 4 einen satten Klang, fortschrittliche adaptive Audiofunktionen und eine enge iPhone-Integration.“

Einen Kritikpunkt hatte Gideon bezüglich der neuen Kopfgesten geäußert, mit denen man als Reaktion auf Benachrichtigungen von Siri nicken oder den Kopf schütteln kann.

„In der Praxis müssen diese Gesten, obwohl sie funktionieren, etwas ausgeprägter gemacht werden, als es natürlich ist, sodass man Gefahr läuft, in der Öffentlichkeit wie ein Spinner auszusehen“, schreibt er. „Siri soll jedoch mit der Zeit aus euren Bewegungen lernen … [also ist es möglich], dass ihr euren Kopf nicht mehr so viel bewegen müsst.“

The Verge

Chris Welch von The Verge schreibt zu den Gesten: „Ich mag es nicht, wenn mich meine Ohrhörer mit Benachrichtigungen belästigen, aber in meinen kurzen Tests wurden meine Kopfbewegungen genau erkannt, selbst wenn sie ziemlich klein waren“, erklärt Welch.

Ansonsten heißt es im Testbericht von The Verge, dass ANC beeindruckend funktioniert, wenn man Songs hört, aber es kann keine Wunder bewirken, denn wir haben es hier immer noch mit einem Open-Ear-Design zu tun:

„Wenn du die AirPods 4 einfach einsteckst und die Geräuschunterdrückung aktivierst, ohne dass Audio abgespielt wird, wirst du vielleicht nicht so begeistert sein. […] Wenn man nicht gerade etwas hört, ist immer ein gewisser Anteil an Umgebungsgeräuschen zu hören, aber sobald die Musik einsetzt, beweist ANC seinen Wert. Ich habe festgestellt, dass ich die Lautstärke auf etwa 50 Prozent halten kann und kaum Ablenkungen wahrnehme. Bei früheren AirPods (und bei den AirPods 4 ohne ANC) habe ich die Lautstärke regelmäßig hochgedreht, um meiner Umgebung entgegenzuwirken.“

CNET

„Ich war wirklich beeindruckt von der Geräuschunterdrückung“, schreibt David Carnoy für CNET. „In der Praxis kommen sie aber nicht an die AirPods Pro 2 und Top-Ohrhörern mit Geräuschunterdrückung wie den Bose QuietComfort Ultra Earbuds oder den Sony WF-1000XM5 heran.“ „Aber dass es überhaupt funktioniert und einigermaßen effektiv ist, ist schon etwas verrückt, denn, wie ich schon sagte, sind eine Geräuschunterdrückung und offene Ohrstöpsel normalerweise keine gute Mischung“, fährt er fort. „Ich würde sagen, die Geräuschunterdrückung ist etwas weniger als halb so gut wie bei den AirPods Pro, die mit ihren Ohrstöpseln auch eine gewisse passive Geräuschisolierung bieten.“ „Aber noch einmal: Dass die Geräuschunterdrückung so gut funktioniert, scheint eine technologische Meisterleistung zu sein“, schlussfolgert Carnoy.

Zu der Akkulaufzeit schreibt er:

„Etwas enttäuschend ist allerdings, dass Apple die Akkulaufzeit nicht verbessern konnte und sie sogar etwas schlechter ist als bei den AirPods 3. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 5 Stunden bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung und 4 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Mit dem Case sind es zusätzlich 25 Stunden bei ausgeschaltetem ANC und 16 Stunden bei eingeschaltetem ANC.“

TechRadar

Jake Krol von TechRadar lobt auch die Leistung des Transparenzmodus der AirPods 4:

„Ich habe lange geglaubt, dass die AirPods Pro den besten Transparenzmodus bieten, in dem sie Umgebungsgeräusche intelligent durchlassen und die Dezibel so senken, dass sie den Ohren nicht schaden. Ich denke, die AirPods 4 übertreffen diese jedoch – wenn der Transparenzmodus hier aktiviert ist, wird jedes Gefühl von Roboterhaftigkeit oder Geräuschen, die über die Lautsprecher eingespeist werden, so gut wie beseitigt; wenn die Gesprächserkennung aktiviert ist, kann man sich auch ganz natürlich mit anderen unterhalten und vergisst manchmal sogar, dass man sie im Ohr hat. Die eigene Stimme, oder in diesem Fall meine Stimme, klingt auch etwas natürlicher und weniger bearbeitet.“

