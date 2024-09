Rund eine Woche ist es her, dass Apple die neuen iPhone 16 Modelle angekündigt. Das iPhone 16 mit Vertrag lässt sich bereits vorbestellen und die neuen Modelle feiern am kommenden Freitag (20. September 2024) ihren offiziellen Verkaufsstart. Dann werden iPhone 16 und iPhone 16 Pro an Frühbesteller ausgeliefert und gleichzeitig landen die Geräte vor Ort in den Stores. Begleitend hat Apple nun die Preise für verschiedene Serviceleistungen bestätigt.

Akkutausch beim iPhone 16 Pro wird teurer

Apple hat sein Support Dokument „Reparatur und Service für das iPhone“ aktualisiert und im Bezug auf das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erweitert. Auf diese Art und Weise habt ihr die Möglichkeit einen Kostenvoranschlag zu verschiedenen Serviceleistungen einzuholen. Während der Akkutausch beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus im Bezug auf die unmittelbaren Vorgägner unverändert bleibt, kostet der Akkutausch beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro mehr als beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Apple verlang für den Akkutausch beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max 135 Euro. Beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind es 109 Euro. Der Akkutausch beim iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 und iPhone 16 Plus liegt bei 109 Euro.

Apple hat allen vier iPhone 16 Modellen einen größeren Akkus spendiert. Zudem haben die Geräte ein internes Redesign zur verbesserten Wärmeableitung erhalten.