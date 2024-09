Über das Jahr verteilt könnt ihr bei verschiedenen Händlern Apple Geschenkkarten mit Rabatt kaufen. Zwar gibt es keinen direkten Rabatt, aber auch der indirekten Rabatt kann sich in unseren Augen lohnen. Nachdem wir euch in der letzten Woche auf eine Aktion bei Netto hingewiesen haben, geht es in dieser Woche bei Rewe weiter.

Apple Geschenkkarte kaufen: bis zu 1.000 Payback-Punkte bei REWE erhalten

Rabatt-Aktionen auf Apple Geschenkkarten sind in den letzten Jahren deutlich unattraktiver geworden. Zu besten Zeiten erhielt man 50 Prozent direkten Rabatt auf iTunes & App Store Karten. Heutzutage gibt man sich mit indirekten 10 Prozent Rabatt zufrieden. Nichtsdestotrotz spart man ein paar Euros. Dieses Mal führt der Weg über Rewe und Payback.

Ab dem heutigen Montag (16.09.2024) und bis kommenden Sonntag (22.09.2024) erhaltet ihr 10-fach Payback-Punkte bei Kauf von Apple Geschenkkarten. Im Kleingedruckten heißt es

Aktion gültig vom 16.09.2024 bis 22.09.2024 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenk-karten und Wertstufen. Ausgenommen sind die 15-€- und 10-250-€-Wertstufe. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Der Coupon ist nur einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt eCoupon aktivieren und die (mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de PAYBACK Kundennummer hinterlegen, eCoupon aktivieren und PAYBACK Punkte erhalten.

Ihr erhaltet 10 Prozent indirekten Rabatt. Für 2 Euro Umsatz erhaltet ihr 1 Payback-Punkt. Blicken wir exemplarisch auf die 100 Euro Apple Geschenkkarte. Diese kostet 100 Euro und entspricht 50 Payback-Punkten. Ihr sammelt somit 20x 50 = 1.000 Payback-Punkte. Ein Payback-Punkt entspricht wiederum 1 Cent, so dass die 1.000 Punkte einen Gegenwert von 10 Euro besitzen. Ihr spart somit im übertragenen Sinn 10 Euro beim Kauf der 100 Euro Apple Geschenkkarte.

Apple Geschenkkarten sind flexible einsetzbar. Ihr könnt diese zum Kauf von Apps, Spielen, Services, aber auch für Apple Produkte nutzen.