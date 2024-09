Apple hat mit iOS 18 auch ein neues Karten-Update veröffentlicht, das uns näher an die Natur bringt – oder besser gesagt, verhindert, dass wir uns in dieser verlaufen. So können ab sofort Nutzer Wanderungen in US-Nationalparks entdecken, eigene Wanderrouten erstellen, Lieblingsplätze speichern und vieles mehr.

Wanderungen in US-Nationalparks und topografische Karten

Für Nutzer in den USA bietet Apple Maps jetzt detaillierte Informationen zu Tausenden von Wanderungen in Nationalparks. Von Acadia in Maine über Yosemite in Kalifornien bis hin zu Denali in Alaska können Wanderer auf umfassende Wanderinformationen zugreifen. Man kann die Wanderungen nach Art der Route, Länge und Höhenlage filtern und sich per Turn-by-Turn-Navigation auf dem richtigen Weg halten. Die Möglichkeit, Wanderungen für die Offline-Nutzung zu laden und mit der Apple Watch zu synchronisieren, ist dabei besonders praktisch.

Darüber hinaus bietet Apple Maps jetzt topografische Karten für die USA und Japan mit Höhenlinien, Wegdetails und anderen wertvollen Informationen für Wanderer und Outdoor-Abenteurer.

Eigene Wanderrouten und Favoriten

Während einige Funktionen nur für bestimmte Regionen zur Verfügung stehen, hat Apple individuelle Wanderrouten für Nutzer auf der ganzen Welt eingeführt. Diese neue Funktion ermöglicht es, personalisierte Wander- und Spazierrouten zu erstellen und zu speichern. Egal, ob man eine neue Stadt erkundet oder in einem örtlichen Naturschutzgebiet wandert, jeder kann seine Routen nach den eigenen Vorlieben anpassen und bei der Synchronisierung mit der Apple Watch offline darauf zugreifen.

Ergänzend zu diesen Funktionen enthält Apple Maps jetzt eine neue Ortsbibliothek. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, Lieblingsorte, kuratierte Maps Guides, Wanderungen in Nationalparks und individuelle Routen zu speichern. Benutzer können auch persönliche Notizen zu jedem gespeicherten Ort hinzufügen, um sich leichter an Erlebnisse zu erinnern und diese zu teilen.

Verbesserte Suche

Die Suchfunktion in Apple Maps wurde deutlich verbessert. Nutzer können jetzt schnell Orte entdecken und vergleichen, indem sie Fotos, Bewertungen und Preisstufen durchsuchen, ohne die Suchoberfläche zu verlassen. Darüber hinaus ermöglicht die aktualisierte Schaltfläche „Hier suchen“ die Suche in bestimmten Gebieten nach Points of Interest wie Restaurants, Cafés und Tankstellen.

Die neuen Karten-Funktionen sind für iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia und watchOS 11 verfügbar.