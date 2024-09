Apple TV+ hat bei den 76. Primetime Emmy Awards wieder einmal sein Händchen für die Produktion hochwertiger Inhalte bewiesen und mehrere Preise gewonnen. Vor allem die Original-Serien „Slow Horses“ sowie „The Morning Show“ standen hierbei im Mittelpunkt und trugen dazu bei, dass Apple TV+ in diesem Jahr insgesamt 10 Emmy Awards erhielt.

Emmy-Erfolg für „Slow Horses“

Der Spionagethriller „Slow Horses“ feierte ein überzeugendes Emmy-Debüt: Schöpfer und ausführender Produzent Will Smith erhielt den Preis für das „herausragende Drehbuch für eine Dramaserie“. Die Auszeichnung wurde für die dritte Staffel der Serie verliehen, die für ihre humorvolle Interpretation des Spionagegenres gelobt wurde.

„Slow Horses“ folgt einem Team britischer Geheimdienstmitarbeiter, die in die sogenannte Slough-House-Abteilung des MI5 versetzt werden. Die Abteilung sammelt gescheiterte MI5-Agenten. Jeder Einzelne hat hier in irgendeiner Weise Mist gebaut und somit hofft die Regierung, dass die Agenten irgendwann die Nase voll haben und kündigen. Die Außenstelle für „Versager“ bietet jedoch weitaus mehr, als man zunächst vermutet. Vom IT-Nerd bis zum Organisationstalent reichen die Fähigkeiten der Ausgestoßenen, was sich im Laufe der Handlung noch bezahlt macht. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den Anführer der Slough-House-Spione, die mit allen Mitteln wieder in den Spionagedienst einsteigen wollen.

Die Serie, die derzeit in ihrer vierten Staffel auf Apple TV+ zu sehen ist, wurde bereits für eine fünfte Staffel verlängert.

„The Morning Show“ setzt seine Erfolgssträhne fort

Billy Crudup, einer der Hauptdarsteller von „The Morning Show“, sicherte sich seinen zweiten Emmy Award als „herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie“. Darüber hinaus wurde das Hair- und Makeup-Team von „The Morning Show“ mit jeweils einer Auszeichnung geehrt.

„The Morning Show“ erforscht die hart umkämpfte Welt der Morgennachrichten. In der dritten Staffel wird die Zukunft des Senders infrage gestellt und Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, als ein Technologietitan Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Allianzen bilden sich, private Wahrheiten werden zur Waffe und jeder ist gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion.

Weitere Auszeichnungen für Apple TV+

Der Erfolg von Apple TV+ bei den Emmys erstreckte sich nicht nur auf „Slow Horses“ und „The Morning Show“. Die limitierte Serie „Eine Frage der Chemie“ (Lessons in Chemistry) gewann in der Kategorie „herausragende Musikkomposition“, während die Comedy-Serie „Palm Royale“ für die „herausragende Original-Titelmusik“ ausgezeichnet wurde. Das Weltkriegsdrama „Masters of the Air“ wurde für seine Tonmischung ausgezeichnet, und der Dokumentarfilm „Girls State“ erhielt zwei Preise für Regie und Kameraführung.

Die jüngsten Emmy-Gewinne tragen zu Apples beeindruckender Bilanz von 515 Auszeichnungen und 2.308 Nominierungen für seine Filme, Dokumentationen und Serien bei. Zur Übersicht haben wir für euch nachfolgend die neuen Emmy Awards:

„The Morning Show“

Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie: Billy Crudup

Herausragendes zeitgenössisches Hairstyling

Herausragendes zeitgenössisches Make-up (nicht-prothetisch)

„Slow Horses“

Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie

„Palm Royale“

Herausragende Original-Haupttitelmelodie

„Lessons in Chemistry“

Herausragende Musikkomposition für eine limitierte oder anthologische Serie, einen Film oder ein Special (dramatische Originalmusik)

„Masters of the Air“

Herausragende Tonmischung für eine limitierte Serie oder einen Anthologie-Film

„Girls State“

Herausragende Regie für einen Dokumentarfilm / Nonfiction-Programm: Amanda McBaine und Jesse Moss

Herausragende Kameraführung für ein Non-Fiction-Programm

Herausragender Werbespot

„Fuzzy Feelings – Apple – iPhone + Mac“