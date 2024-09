In den vergangenen Tagen kündigt AVM bereits an, dass zeitnah mit einer Veröffentlichung von FRITZ!OS 8 zu rechnen ist. Am heutigen hat ist es soweit und das Roll-out des großen Updates FRITZ!OS 8, das mehr als 60 neue Funktionen und Verbesserungen für alle aktuellen FRITZ!-Produkte bietet, startet.

FRITZ!OS 8 steht für die FRITZ!Box 7590 AX bereit

AVM hat FRITZ!OS 8 veröffentlicht. Zum aktuellen Zeitpunkt steht das große Update allerdings nur für die FRITZ!Box 7590 AX zur Verfügung. Alle weiteren aktuellen FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!Repeater und Powerline-Produkte erhalten das Update schrittweise. Nichtsdestotrotz bekommen wir so schon einmal einen guten Einblick, welche Nerutungen in den kommenden Wochen auf den FRITZ!-Geräten laden.

Zunächst einmal erhaltet ihr neue grafische Anzeigen über die Auslastung des Internets und WLANs sowie eine bessere Zuordnung der vielen Geräte im Heim- und Gastnetz. Außerdem lassen sich mehr Smart-Home-Szenarien einrichten und der einfache VPN-Zugang per WireGuard steht nun auch für IPv6-Daten zur Verfügung. Eine weitere Neuerung liegt darin, dass jede FRITZ!Box, die bereits FRITZ!OS 8 an Bord hat, per Smartphone mit der MyFRITZ!App eingerichtet werden kann.

Neue Features:

Benutzeroberfläche: Grafische Darstellung der Verbindungen auf der Übersicht (Startseite)

Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne Netzwerkgeräte

Internet: Auch IPv6-Daten können nun über einen Wireguard®-VPN-Tunnel übertragen werden

Mesh: Grafische Übersicht aller mit der FRITZ!Box verbundenen Geräte in neuem Design und mit zusätzlichen Funktionen

DECT: Die Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate wurde von drei auf fünf erhöht

Push Service: überarbeitetes Design und mehr Komfort

Etwas ausführlicher schreibt AVM

Wer saugt die meisten Daten? Online-Monitor zeigt Auslastung durch einzelne Geräte an

Der neue Online-Monitor informiert die Anwender jetzt über die Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte im Heim- und Gastnetz. Zudem können sie den Datenverkehr verschiedener Netzwerkgeräte vergleichen und können so die Datenrate optimal verteilen.

Mesh-Übersicht: Geräte im Heimnetz leichter erkennen

Direkt in der Mesh-Übersicht ist es ab FRITZ!OS 8 möglich, Geräten im Heimnetz und im Gastnetz leicht erkennbare Namen und Symbole zuweisen. Darüber hinaus erhalten Anwender per Tooltipp mehr Details zu LAN-Verbindungen zwischen einzelnen FRITZ!-Produkten.

Neue Darstellung der WLAN-Nutzung im Heimnetz

Wann wird das WLAN im Heimnetz am intensivsten genutzt? Mithilfe der neuen Darstellung zur Auslastung des WLANs kann jetzt die WLAN-Nutzung im Heimnetz optimiert werden.

Einfaches VPN mit WireGuard – jetzt auch für IPv6-Verbindungen

Der sichere WireGuard-VPN-Tunnel unterstützt ab sofort auch die Übertragung von IPv6-Daten und ermöglicht eine noch einfachere Einrichtung sicherer Verbindungen ins Heimnetz der FRITZ!Box. Damit sorgt FRITZ!OS 8 für noch mehr Sicherheit im Home-Office oder über den Fernzugriff. Mit dem WireGuard-Assistenten lassen sich verschlüsselte Verbindungen per QR-Code oder Software auf Smartphones, Notebooks oder PCs schnell einrichten.

Smart Home: Neue Optionen mit Szenarien und Routinen

FRITZ!OS 8 sorgt im Bereich Smart Home für mehrere Neuerungen: Auf der Geräteseite des Tür-Fensterkontakts FRITZ!Smart Control 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann nun die Fenster-auf-Erkennung für ausgewählte Heizkörperregler eingerichtet werden. Zudem ermöglichen die neuen Vorlagen die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler sowie die Anpassung der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen und die Position von Rollläden in Prozentschritten. Des Weiteren lässt sich die einstellbare Temperatur für Heizkörperregler nun mit einer minimalen und maximalen Temperatur begrenzen. Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden.

Für Büros und Filialen: Noch mehr gleichzeitige DECT-Telefonate möglich

FRITZ!OS 8 bietet auch für Büros und Filialen, in denen viel telefoniert wird, mehr Komfort. Die Kapazität für parallele DECT-Telefonate wurde erweitert, sodass nun bis zu fünf Gespräche gleichzeitig geführt werden können, anstatt wie bisher nur drei. Mit dem Start von FRITZ!OS 8 wird dies für die FRITZ!Box-Modelle 7590, 7590 AX und 7583 möglich sein.

FRITZ!Box einfach per Smartphone einrichten

Ab FRITZ!OS 8 lässt sich jede FRITZ!Box auch per Smartphone mit der MyFRITZ!App einrichten. Die App führt die Nutzer schrittweise durch den gesamten Installationsprozess direkt über ihr Smartphone oder Tablet. Dabei wird die gewohnt einfache Ersteinrichtung der FRITZ!Box über die neue benutzerfreundliche Oberfläche auf dem mobilen Endgerät noch schneller und intuitiver. So leicht kann es sein, eine FRITZ!Box einzurichten: MyFRITZ!App laden, QR-Code scannen und bei allen weiteren Schritten unterstützt der Ersteinrichtungsassistent.