In einem Interview hat Johny Srouji, Apples Senior Vice President of Hardware Technologies, neue Details über das iPhone 16 Lineup verraten. Insbesondere bestätigte Srouji, dass alle vier iPhone 16 Modelle mit 8 GB RAM ausgestattet sein werden, was ein bedeutendes Upgrade für die Nicht-Pro-Varianten darstellt.

Einheitliches Upgrade: 8 GB RAM für alle iPhone 16 Modelle

Die Erhöhung der RAM-Kapazität stellt eine wichtige Neuerung gegenüber der vorherigen Generation dar. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus waren mit 6 GB RAM ausgestattet, während die Pro-Modelle mit 8 GB aufwarten konnten.

Srouji erläuterte in einem Interview gegenüber Geekerwan den Entscheidungsprozess, der hinter der Erhöhung des Arbeitsspeichers steht, und erklärte, dass es Apples Ziel sei, das beste Nutzererlebnis zu bieten, ohne dabei verschwenderisch zu sein. Er erwähnte, dass Apple Intelligence ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für das Upgrade auf die 8 GB RAM war, betonte aber, dass dieses Upgrade auch anderen Anwendungen zugutekommen wird, insbesondere High-End-Spielen. Srouji erklärt:

„Unser Ziel ist es, die besten Produkte zu bauen, die dem Benutzer das absolut beste Erlebnis bieten. In Bezug auf Apple Intelligence ist DRAM ein Aspekt davon. Und wenn wir uns ansehen, was wir bauen, egal ob es sich um Chips, Hardware oder Software handelt, wollen wir in vielerlei Hinsicht nicht verschwenderisch sein. Wir haben eine Menge Daten, die uns sagen, was eine bestimmte Funktion ermöglicht, und Apple Intelligence ist eine dieser sehr, sehr wichtigen Funktionen, die wir ermöglichen wollen. Und wir sehen uns verschiedene Konfigurationen an, sowohl für Berechnungen als auch für die Speicherbandbreite und die Speicherkapazität. Und dann machen wir den richtigen Kompromiss und die richtige Balance, was tatsächlich am meisten Sinn ergibt. Apple Intelligence war also eine wichtige Funktion, die uns zu der Überzeugung brachte, dass wir auf 8 GB kommen müssen. Aber wie gesagt, die 8 GB werden bei anderen Anwendungen, einschließlich […] High-End-Spielen auf dem Gerät, sehr hilfreich sein. Ich denke also, dass es wirklich sehr vorteilhaft sein wird.“

Zusammenarbeit von Hardware und Software

Apples Hardware-Chef hob auch die Vorteile des integrierten Ansatzes von Apple bei der Entwicklung von Hardware und Software hervor. Er wies darauf hin, dass das Software-Team die Anwendungen sowohl für die Rechenleistung als auch für den Speicherbedarf optimiert, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Er erklärt:

„Ein weiterer Vorteil der vollständigen Integration von Software, Chip und Produkt besteht darin, dass das Software-Team, unser hervorragendes Software-Team, nicht nur die Rechenleistung, sondern auch den Speicherbedarf jeder Anwendung optimieren wird. So wird am Ende nicht auch noch Speicher verschwendet. Wir wägen also all diese Kompromisse ab und kommen zu dem Schluss, dass 8 Gigabyte die beste Wahl für uns sind.“

In Bezug auf die Leistung von Apple Silicon im Vergleich zu den Wettbewerbern erklärte Srouji, dass Apple bei der Single-Thread-Leistung sowohl bei Hochleistungs- als auch bei Effizienzkernen branchenweit führend ist. Er führte aus, dass die Chipkonfigurationen von Apple durch umfangreiche Simulationen und Leistungsmodelle bestimmt werden, wobei Faktoren wie die Größe der Batterie und die für jedes Produkt spezifischen thermischen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Balance zwischen Leistungs- und Effizienzkerne

Srouji ging auch auf Fragen zur Anzahl der Kerne ein und erklärte, dass Apple für das iPhone entschieden hat, dass zwei Leistungskerne und vier Effizienzkerne die Anforderungen des Geräts erfüllen. Diese Entscheidung basierte auf der überlegenen Single-Thread-Leistung der Kerne und der Effektivität der Effizienzkerne für verschiedene Aufgaben. Apples Hardware-Chef führte aus:

„Wenn man sich den Single-Thread-Leistungskern über unser gesamtes Chipsystem hinweg ansieht, ist er der absolut beste in der Branche. Wir sind führend in der Branche. Wenn man sich die Effizienzkerne ansieht, sind wir ebenfalls absolut führend. Wir sind in hohem Maße wegweisend. Und wenn wir uns dann die Konfiguration ansehen, egal ob es sich um einen Chip handelt, der in das iPhone, das iPad oder den Mac eingebaut wird, haben wir eine Menge Simulations- und Leistungsmodellierungstools, und so betrachten wir die tatsächlichen Daten. Und dann berücksichtigen wir zum Beispiel die Größe des Akkus für ein Produkt, das Stromversorgungssystem für ein Produkt und die thermische Hülle für das Produkt, denn auch hier ist eine Überdimensionierung verschwenderisch. Bei einem Mobiltelefon sind wir beispielsweise zu dem Schluss gekommen, dass zwei P4E, d. h. zwei leistungsstarke Kerne für effiziente Kerne, die Anforderungen dieses Geräts erfüllen, weil wir den absolut besten Single-Thread-Prozessor haben und die effizienten Kerne so gut für andere Aufgaben sind, dass diese Konfiguration funktioniert.“

Das komplette Interview gibt es auf YouTube: