Apple hat vor wenigen Augenblicken tvOS 18 und HomePod Software 18 veröffentlicht. Damit endet eine monatelange Beta-Phase und nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta-Programm haben die Möglichkeit, ihren HomePod (mini) und Apple TV zu aktualisieren, sondern alle Nutzer.

Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 und visionOS 2 zu veröffentlichen, sondern auch ein Update für den HomePod (mini) und Apple TV bereitzustellen.

Apple führt mi tvOS 18 InSight ein, ein Feature, das bei Apple TV+ Filmen und Serien in Echtzeit Informationen zu Schauspielern, Charakteren und Musik auf dem Bildschirm anzeigt. Ihr könnt einfach auswählen, von welchen Schauspielern ihr Hintergrundinformationen oder die Filmografie sehen möchtet, oder schnell den Song aus einer Szene anzeigen lassen und ihn zu einer Apple Music Playlist hinzufügen. InSight Informationen werden auch auf dem iPhone angezeigt, wenn es als Apple TV Remote genutzt wird.

Dialoge verbessern wird mit tvOS 18 intelligenter und sorgt mit maschinellem Lernen und Computational Audio auf dem Apple TV 4K dafür, dass Stimmen bei Musik, Action und Hintergrundgeräuschen deutlicher zu hören sind. Neben HomePod Lautsprechern könnt ihr Dialoge verbessern ab sofort auch über integrierte Fernsehlautsprecher, über mit HDMI angeschlossene Speaker, AirPods und andere Bluetooth Geräte hören, wenn sie unterstützte Inhalte auf dem iPhone und dem iPad wiedergeben.

Mit Untertiteln könnt ihr eure Lieblingsinhalte besser verfolgen. Für noch mehr Komfort werden Untertitel in tvOS 18 automatisch in genau den richtigen Momenten angezeigt, wenn zum Beispiel die Sprache in einer Serie oder einem Film nicht zur Gerätesprache passt oder wenn ihr stummschaltet oder zurückspringt.

tvOS 18 kommt zudem mit Unterstützung für 21:9, um Filme und Serien auf Projektoren abzuspielen, und bringt beeindruckende neue Bildschirmschoner wie Porträts, TV und Filme und sogar Snoopy ein, der mit Woodstock in einer fantastischen Animation den Bildschirm kapert, bevor er sich an verschiedenen Orten ausruht, zum Beispiel in seiner Hundehütte.

Ab sofort könnt ihr tvOS 18 herunterladen. In gewohnter Manier könnt ihr das Update bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren. Das Update für den HomePod (mini) installiert ihr über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.