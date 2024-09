Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18 und iPadOS 18 veröffentlicht. Damit steht das große iPhone- und iPad-Update ab sofort für alle Nutzer bereit und nicht nur registrierte Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm haben die Möglichkeit, die neuen Funktionen zu nutzen.

Apple veröffentlicht iOS 18 & iPadOS 18

Ab sofort stehen iOS 18 und iPadOS 18 auf den Apple Servern bereit. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Die Kurzbeschreibung zu iOS 17 lautet wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 18 gegeben, ein bedeutendes Update mit mehr Anpassungsoptionen, der bisher größten Überarbeitung der Fotos App, neuen Features für Nutzer den Eingang in Mail zu verwalten, Nachrichten über Satellit und vieles mehr. Nutzer können Apps und Widgets in jedem freien Bereich auf dem Homescreen anordnen, die Tasten am unteren Rand des Sperrbildschirms anpassen und im Kontrollzentrum schnell auf zusätzliche Steuerelemente zugreifen. Fotomediatheken werden automatisch in einer einzigen Ansicht in Fotos organisiert, und mit hilfreichen neuen Sammlungen sind Favoriten einfach griffbereit. Mail vereinfacht den Posteingang und sortiert E-Mails mit On‑Device Intelligenz nach Kategorien. iMessage bekommt völlig neue Texteffekte. Durch dieselbe bahnbrechende Technologie, wie bei den bestehenden iPhone Satelliten Features, können Nutzer in der Nachrichten App jetzt über Satellit kommunizieren, wenn keine Verbindung zum Mobilfunk oder einem WLAN verfügbar ist.

Die Release-Notes sind da schon ein wenig ausführlicher

Home-Bildschirm

App-Symbole und Widgets können auf dem Home-Bildschirm an jeder freien Position platziert werden, z. B. unten und an der Seite. So kannst du das ideale Layout für jede Seite erstellen.

Dunkle Symbole verleihen deinem Home-Bildschirm eine dunklere Ästhetik und können entweder automatisch angepasst werden, wenn dein iPhone in den Dunkelmodus wechselt, oder immer dunkel angezeigt werden.

Mit Farbtönungen kannst du App-Symbolen und Widgets beliebige Farben zuweisen oder Farbvorschläge von iOS erhalten, die zu deinem Hintergrundbild passen.

Mit größeren Symbolen kannst du alle App-Symbole und Widgets auf dem Bildschirm größer darstellen lassen, wobei der Name darunter entfernt wird.

Fotos

Das neue Design der App „Fotos“ wurde komplett überarbeitet und besticht mit einem vereinfachten Layout, das alles in einer einzigen Ansicht zeigt.

Deine Mediathek wird automatisch in Sammlungen nach nützlichen Themen geordnet. Du kannst sie in Form einer Collage, eines Rasters, als Rückblick oder auf einer Karte durchstöbern.

Mit Optionen zum Anpassen kannst du Zeilen der Sammlungen neu anordnen, hinzufügen und entfernen. Füge zu „Angepinnte Sammlungen“ nur ausgewählte Objekte hinzu, damit du bequem darauf zugreifen kannst.

Gruppen in „Personen und Haustiere“ enthalten Fotos deiner liebsten Personen oder Haustiere, die sich häufig gemeinsam auf Fotos befinden.

„Reisen“ organisiert automatisch deine Reisen in Sammlungen, sodass du sie jeweils erneut erleben kannst.

Mit „Letzte Tage“ kannst du deine letzten Fotos ohne Störungen wie Bildschirmfotos nach dem jeweiligen Tag sortiert ansehen.

Mit der Filtertaste im Raster kannst du Fotos anhand bestimmter Medientypen, deiner Favoriten oder durch Ausblenden von Bildschirmfotos aus der Ansicht aussortieren.

Mit der Videotemposteuerung kannst du Inhalte von Videos mit hohen Bildraten zwischen Start- und Endpunkten verlangsamen.

Unter „Sonstige“ finden sich weitere hilfreiche Sammlungen wie „Dokumente“, „Belege“, „QR-Codes“ und mehr sowie Objekte, die du kürzlich bearbeitet, angesehen oder geteilt hast.

Das Album „Wiederhergestellt“ unter „Sonstige“ zeigt Bilder an, die sich auf deinem Gerät befinden, aber zuvor aufgrund von Datenbankeinschränkungen in gesperrten Alben nicht sichtbar waren.

Nachrichten

Texteffekte bringen Leben in deine Konversationen, indem Wörter, Buchstaben, Sätze oder Emojis in iMessage visuell mit dynamischen und animierten Effekten wie „Explodieren“, „Welle“ und „Nicken“ hervorgehoben werden.

Textformatierungen (fett, unterstrichen, kursiv und durchgestrichen) sind für jeden Buchstaben, jedes Wort und jeden Satz in iMessage verfügbar.

Mit Tapbacks für Emojis und Sticker kannst du mit einem beliebigen Emoji oder Sticker auf Nachrichten reagieren. Mit einem Streichen kannst du auf die Tapbacks zugreifen, die du und deine Freund:innen am häufigsten verwenden.

Mit „Später senden“ kannst du jederzeit Nachrichten verfassen und sie später zu einem geplanten Zeitpunkt versenden.

Die Unterstützung für RCS-Nachrichten enthält nun Sende- und Lesebestätigungen und die Auflösung von Fotos und Videos wurde für Personen erhöht, die ohne iPhone kommunizieren. Dies muss vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden.

Kontrollzentrum

Das neu gestaltete Kontrollzentrum zeigt Gruppen von Steuerelementen an, auf die du bequem zugreifen kannst. Außerdem können Steuerelemente wunschgemäß neu angeordnet werden und Steuerelemente von Drittanbieter-Apps werden unterstützt.

Auf Steuerelementgruppen, z. B. deine am häufigsten genutzten Steuerelemente, Home-Steuerungen, Medienwiedergabe sowie Verbindungsoptionen, kannst du durch kontinuierliches Streichen vom rechten Rand zugreifen. Du kannst zudem auch ganz neue Gruppen erstellen.

Die Galerie für Steuerelemente zeigt alle verfügbaren Steuerelemente an, einschließlich derer von Drittanbieter-Apps, die du direkt zu der von dir gewünschten Gruppe hinzufügen kannst.

Steuerelemente, deren Größe geändert werden kann, kannst du im Kontrollzentrum von der unteren rechten Ecke eines Elements aus durch Ziehen anpassen.

Sperrbildschirm

Eigene Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm ermöglichen die Auswahl von Elementen deiner Lieblingsapps aus der Galerie.

Die Aktionstaste kann mit Steuerelementen aus der Galerie angepasst werden (iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max).

Mit Optionen für Schriften kannst du die Zeitanzeige mit 10 neuen Zahlenschriften in Bangla, Gujarati, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Meitei, Odia, Ol Chiki, Telugu und Urdu anpassen.

Safari

Nutze das Verwalten von Ablenkungen, um Objekte auf Websites auszublenden, die dich beim Surfen stören.

Passwörter

Mit der App „Passwörter“ findest du all deine Anmeldedaten für Websites und Apps an einem Ort. Damit ist es noch einfacher, auf deine Passwörter, Passkeys, WLAN-Passwörter und Bestätigungscodes zuzugreifen.

Bestätigungscodes für Zwei-Faktor-Authentifizierung können direkt in der App „Passwörter“ eingerichtet werden, damit du sie mühelos kopieren oder die Funktion zum automatischen Ausfüllen in Safari nutzen kannst, ohne eine Authentifizierungs-App zu öffnen.

Die sichere Synchronisierung gewährleistet das nahtlose Zusammenspiel deiner in „Passwörter“ gesicherten Accounts mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von iCloud und ermöglicht so den Zugriff von anderen Geräten aus.

Dank der Windows-Unterstützung durch die App „iCloud-Passwörter“ kannst du deine Passwörter auch auf Windows-Geräten abrufen.

Karten

Erstelle im Handumdrehen eigene Geh- und Wanderrouten für den Park, Trainingsroutinen in deiner Nachbarschaft oder Routen für deinen Urlaubsort und mehr.

In der Mediathek werden all deine gesicherten Orte, Reiseführer und Routen an einem Ort gesichert, damit du problemlos darauf zugreifen kannst.

Spielen

Im Spielmodus werden Hintergrundaktivitäten minimiert, damit maximale Bildraten erreicht werden, und die Reaktionsfähigkeit über kabelloses Zubehör wie Spielecontroller und AirPods wird deutlich gesteigert.

Wallet

Die neuen Kartendesigns sind visuell ansprechend und verfügen über tolle neue Funktionen wie einem Veranstaltungskalender mit hilfreichen Informationen über den Veranstaltungsort sowie intelligenten Empfehlungen von deinen beliebtesten Apple-Apps.

Du hast nun die Möglichkeit, mit unterstützten Debit- und Kreditkarten in Raten oder über Bonusprogramme bei Verwendung von Apple Pay online und in Apps zu bezahlen

Journal

Du kannst den Gemütszustand direkt in der Journal-App protokollieren. Emotionen oder Stimmungen, die in der Health-App protokolliert wurden, sind Bestandteil von Journaling­vorschlägen.

Die Ansicht „Einblicke“ zeigt dir deine Journaling­serien, einen Kalender und andere interessante Statistiken, mit denen du deine Journaling­ziele verfolgen kannst.

In der Suche kannst du bequem ältere Einträge finden und diese dann mithilfe der Sortierfunktion in der gewünschten Reihenfolge anzeigen.

Widgets für deinen Home- und Sperrbildschirm zeigen deine aktuelle Serie auf einen Blick an oder geben Schreib­anregungen, die sich im Laufe des Tages verändern, sodass du über den Moment reflektieren kannst.

Telefon

Live-Voicemail zeigt Live-Transkriptionen an, wenn jemand eine Nachricht hinterlässt, und ermöglicht dir, Anrufe anzunehmen.

Die Suchfunktion für vergangene Anrufe unterstützt dich dabei, ältere Anrufe, Voicemails und Kontakte anhand von Telefonnummern, Namen oder sogar transkribierten Wörtern zu finden.

Mithilfe der Suche über den Ziffernblock kannst du schnell bestehende Kontakte finden und anrufen, indem du deren Nummer oder Namen auf dem alphanumerische Ziffernblock eingibst.

Der Mikrofonmodus „Automatisch“ wählt für dich den richtigen Mikrofonmodus aus und wechselt abhängig von deiner Umgebung zwischen den Modi „Stimmisolation“, „Breites Spektrum“ und „Standard“.

Datenschutz

Mit der Möglichkeit, Apps zu sperren, kannst du deine sensiblen Apps und die darin enthaltenen Informationen schützen, indem zum Öffnen Face ID, Touch ID oder ein Code erforderlich ist und Inhalte bei Suchen, Mitteilungen und an anderen Orten des Systems verborgen werden.

Ausgeblendete Apps verfügen über denselben Schutz wie gesperrte Apps. Zusätzlich werden sie in einem neuen, gesperrten Ordner für ausgeblendete Apps platziert. Du erhältst von den betreffenden Apps weder Mitteilungen noch Anrufe.

Mit verbesserten Kontaktberechtigungen kannst du auswählen, welche Kontakte mit welcher App geteilt werden.

Entwicklungsteams können über verbessertes Kopplungsverhalten für Bluetooth ein nahtloses Koppeln ermöglichen und gleichzeitig deine Daten schützen.

AirPods

Mit der Freisprechoption für Siri-Interaktionen kannst du auf Siri-Ankündigungen reagieren, indem du beim Tragen der AirPods einfach mit dem Kopf nickst für „Ja“ und den Kopf schüttelst für „Nein“.

Die Stimmisolation auf den AirPods Pro ermöglicht bei deinen Gesprächspartner:innen eine klarere Anrufqualität, selbst an windigen Orten oder bei lauten Hintergrundgeräuschen.

Das personalisierte 3D-Audio beim Spielen mit AirPods bringt dich mitten ins Geschehen mit einem immersiven Sound. Zudem steht für Entwicklungsteams eine neue API zur Verfügung, mit der die Aktivierung einfacher als jemals zuvor möglich ist.

Apple TV App

InSight liefert in Echtzeit Informationen für alle Live-Aktion-Filme auf Apple TV+, um mehr Details zur aktuellen Szene zu erhalten.

Mit der Funktion „Dialoge verbessern“ hörst du klarer, was auf dem Bildschirm gesprochen wird, insbesondere bei lauten Effekten oder wenn Musik wiedergegeben wird.

Untertitel werden automatisch zum richtigen Zeitpunkt eingeblendet, z. B. wenn die Sprache der Inhalte nicht mit der Spracheinstellung deines Geräts übereinstimmt, Audio stummgeschaltet ist oder wenn du beim Ansehen eines Programms zurückspringst.

Notizen

Audioaufnahmen können direkt in Notizen gestartet werden. Sie verbleiben dort zusammen mit den zugehörigen Kommentaren, Checklisten und Dokumenten.

Mit der Funktion „Mathematik in ‚Notizen‘“ kannst du Ausdrücke und Gleichungen in deiner Notiz eingeben, um sie direkt zu lösen.

Reduzierbare Abschnitte helfen dir dabei, Text in langen Notizen zu vereinfachen oder auszublenden. Tippe einfach neben eine Abschnittsüberschrift, um selbst lange Notizen übersichtlicher zu gestalten.

Hebe Text in einer Notiz mit bis zu fünf Farben hervor, damit er heraussticht.

Bedienungshilfen

Die Blickerfassung ermöglicht es Personen, das iPhone nur mit den Augen zu steuern (iPhone 12 und neuer sowie iPhone SE (3. Generation)).

„Musikhaptik“ synchronisiert die Taptic Engine des iPhone mit dem Rhythmus von Titeln. So können Personen mit Gehörverlust oder Schwerhörigkeit den Apple Music-Katalog nutzen (iPhone 14 und neuer).

Stimmkurzbefehle ermöglichen es Personen mit starken Sprachauffälligkeiten, eigene Äußerungen aufzunehmen, die bestimmte Aktionen auslösen.

Fahrzeug-Bewegungshinweise können in bewegten Fahrzeugen helfen, Reisekrankheit zu verringern, indem auf dem Bildschirm Punkte angezeigt werden, die sich mit dem Fahrzeug bewegen, ohne dabei angezeigte Inhalte zu stören.

Diese Version enthält außerdem folgende weitere Funktionen und Verbesserungen:

Mit der Funktion „Mathematische Notizen“ in der App „Rechner“ kannst auf dem iPhone Ausdrücke auswerten, Variablen zuweisen und sogar Graphen erstellen.

In der App „Kalender“ kannst du neben deinen Ereignissen nun auch Erinnerungen erstellen, anzeigen lassen, bearbeiten und als erledigt markieren.

In der Liste „Zuletzt gelöscht“ in der App „Erinnerungen“ kannst du gelöschte Erinnerungen sehen und wiederherstellen.

Mit der Bildschirmfreigabe in SharePlay kannst du auf dem geteilten Bildschirm anderer Personen tippen und zeichnen sowie um Erlaubnis bitten, deren iPhone fernzusteuern, und dann selbst Aktionen durchführen.

Mit Szenen kannst du in Freeform Inhalte in Abschnitte einteilen, dann sichern, benennen und anschließend nach deinen Wünschen anordnen.

In der überarbeiteten Version von Fitness+ ist es jetzt einfacher, personalisierte Empfehlungen zu finden oder nach etwas Bestimmtem zu suchen.

Mit dem Gastzugriff in der Home-App kannst du Besucher:innen basierend auf Datum und Uhrzeit Zugriff auf Schlösser, Garagentore und Alarmanlagen gewähren.

Der Reparaturassistent fordert dich dazu auf, die Apple-Originalteile zu konfigurieren, die nach einer Reparatur ausgetauscht wurden (iPhone 12 und neuer).

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.

Backup

In regelmäßigen Abständen machen wir euch auf Backups eurer Geräte aufmerksam. An dieser Stelle möchten wir diesen Rat noch einmal bekräftigen. Nicht nur vor großen Updates solltet ihr eine Sicherung eurer Geräte anlegen, sondern regelmäßig. Sollte – aus welchen Gründen auch immer – etwas schief geben, sind eure Daten gesichert. Am Einfachsten funktioniert das Backup in unseren Augen über die iCloud.

Kompatibilität

Folgende Geräte sind mit iOS 18 kompatibel: