Apple hat damit begonnen, die erste Welle von iPhone 16 und iPhone 16 Pro Vorbestellungen an Kunden zu verschicken. Der offizielle Verkaufsstart ist zwar nach wie vor der 20. September, doch die ersten Vorbesteller werden bereits darüber informiert, dass ihre Geräte auf den Weg gebracht werden. Beachtet jedoch, dass die Auslieferung an den Kunden erst zum offiziellen Verkaufsstart am 20. September stattfinden wird.

Versand des iPhone 16

Wenn man den Status der Bestellung auf der Apple-Webseite überprüft, zeigt sich, dass das iPhone 16 für den Versand vorbereitet wird. Oftmals wartet Apple mit der Aktualisierung des Versandstatus, bis das offizielle Veröffentlichungsdatum näher rückt, selbst wenn sich das Paket bereits beim Versandpartner befindet. Nach dem Schritt „Versand wird vorbereitet“ heißt es dann „Versandt“.

Ähnlich sieht es bei Bestellungen über die Mobilfunkanbieter aus. Auch bei der Telekom, o2 und Vodafone laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auch hier werdet ihr im Laufe der Woche benachrichtigt, dass sich die Geräte auf den Weg gemacht haben und diese passend zum Verkaufsstart am kommenden Freitag (20. September 2024) ausgeliefert werden.

Lieferzeiten des iPhone 16 (Pro)

Es zeichnete sich bereits früh ab, dass das iPhone 16 Pro Max das beliebteste Modell ist. So sind bereits keine Pro Max-Modelle für den Tag der Markteinführung verfügbar, egal in welcher Farbe oder mit welchem Speicherplatz. Eine Lieferverzögerung von 2 bis 4 Wochen müsst ihr einplanen. Beim iPhone 16 Pro gibt es noch wenige Modelle, die ihr pünktlich zum 20. September im Apple Store abholen könnt.

Die günstigeren iPhone 16 und iPhone 16 Plus Modelle sind zum aktuellen Zeitpunkt größtenteils für eine Abholung im Store am 20. September verfügbar. Eine Lieferung nach Hause erfolgt zwischen dem 24. bis 26. September.

Zudem gibt es das iPhone 16 mit Vertrag bei verschiedenen Anbietern: