Exakt eine Woche ist es her, dass Apple im Rahmen seines „It´s Glowtime“-Events angekündigt hat, dass am heutigen Montag (16.09.2024) die finale Version von iOS 18 freigegeben wird. Parallel dazu bestätigte das Unternehmen, dass auch iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 und HomePod Software 18 heute veröffentlicht werden. Doch wann legt Apple den Schalter um?

Zu welcher Uhrzeit erscheint iOS 18?

Der Countdown läuft und Apple wird am heutigen Abend die großen Updates für iPhone, iPad, Mac und Co. veröffentlichen. Da immer wieder neue Leser zu unserem Blog dazustehen, möchten wir kurz unsere Einschätzung abgeben, zu welcher Uhrzeit die Updates freigegeben werden.

Im Juni dieses Jahres hatte Apple im Rahmen seiner WWDC-Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 und HomePod Software 18 gegeben. Anschließend folgte eine monatelange Beta-Phase, in der Apple die System mit registrierten Entwicklern und Teilnehmern am Apple Beta Programm getestet hat. Nun ist die Beta-Phase beendet und die finale Freigabe steht unmittelbar bevor.

An dieser Stelle bedienen wir uns gerne an den Erfahrungen der letzten Jahre. Daraus lässt sich ableiten, wann Apple iOS 18 und Co. freigeben wird. In der Vergangenheit legte Apple den Schalter um 19:00 Uhr um. Mal waren es 5 Minuten früher, mal 5 Minuten später. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple auch heute die 19:00 Uhr anpeilt Eine Ausnahme gab es übrigens vor ein paar Jahren, als iOS 14 erst gegen 21:35 Uhr veröffentlicht wurde.

Am Einfachsten erfolgt die Installation von iOS 18 über das iPhone -> Einstellungen -> Softwareupdate.

Einen kurzen Hinweis haben wir an dieser Stelle noch. Es kann sein, dass die jeweiligen Updates nachher auf den Apple Servern faktisch schon bereitstehen, euch allerdings noch nicht angezeigt werden. Dann habt ein wenig Geduld und versucht es einfach drei Minuten später noch einmal.