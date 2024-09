Apple hat vor wenigen Augenblicken mit visionOS 2 ein umfangreiches Update für Apple Vision Pro veröffentlicht. Damit stellt das Unternehmen aus Cupertino mit iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 und macOS Sequoia nicht nur Aktualisierungen für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac zur Verfügung, auch auf Apples Computerbrille wartet ein Update.

Apple gibt visionOS 2 frei

Mitte dieses Jahres hatte Apple im Rahmen der WWDC ein großes Update für Vision Pro angekündigt. Ab sofort steht visionOS 2 bereit und kann direkt über die Systemeinstellungen des Headsets installiert werden.

Welche Neuerungen sind an Bord?

visionOS 2 kommt mit einer leistungsstarken Möglichkeit, räumliche Fotos aus vorhandenen Bildern eurer Mediathek zu erstellen, mit intuitiven Handgesten, um auf einen Blick wichtige Informationen einfach anzuzeigen, und mit neuen Features für das virtuelle Mac Display und für den Reise- und Gästemodus. Vision Pro Nutzer können in der überarbeiteten Fotos App schnell und einfach ihre räumlichen Lieblingsfotos finden, mit der neuen Passwörter App Informationen in allen ihren Accounts managen, in Safari neue Tools für Datenschutz nutzen und in beliebten Apps wie Apple TV und Achtsamkeit neue Möglichkeiten erleben.

Weitere Features in visionOS 2 umfassen:

In Safari könnt ihr Videos in einer Umgebung ansehen, darunter beliebte Seiten wie YouTube, Netflix und Amazon. Beim Scrollen durch Webseiten kann man auf Panoramafotos tippen und darin eintauchen, während man rundum vom Bild umgeben ist. Siri kann auch die Inhalte einer Webseite vorlesen, während man mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt.

Die Apple TV App bringt Unterstützung für Multi-View auf die Apple Vision Pro und sorgt so für das ultimative Erlebnis beim Ansehen von Sportevents. Später in diesem Jahr werden Fans bis zu fünf Streams gleichzeitig anschauen können. So behalten sie alle ihre Lieblingssportarten und -teams im Blick.

Um Anwender dabei zu unterstützen, ruhig und konzentriert zu bleiben, kommt die Achtsamkeit App mit der neuen Funktion Follow Your Breathing. Die App präsentiert dynamische visuelle Animationen und Klänge, die auf die Atemmuster der Nutzer reagieren.

Mit systemweiten Live Untertiteln können alle – einschließlich Nutzer, die taub sind oder ein eingeschränktes Hörvermögen haben – gesprochenen Dialogen in Live-Unterhaltungen und in Audioinhalten von Apps besser folgen.