Amazon hat vor wenige Augenblicken die Prime Deals Days 2024 offiziell bestätigt und einen konkreten Termin für das Shopping-Event genannt. Am 08. bis 09. Oktober erhalten Prime Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden fantastischen Angeboten. Noch kein Prime-Mitglied? Hier könnt ihr Prime kostenlos 30 Tage lang testen.

Amazon: Prime Deal Days 2024 finden am 08. und 09. Oktober statt

Vor Kurzem kündigt Amazon bereits an, dass die Prime Deal Days im Oktober stattfinden werden, nun haben wir euch einen konkreten Termin. Im Rahmen der Prime Deal Days können Prime Mitglieder von exklusiven Angeboten profitieren. Das 24-stündige Shopping Event statt am 08. Oktober um 00:01 Uhr und endet am 09. Oktober um 23:59 Uhr.

Während der Prime Deal Days werden kontinuierlich neue Angebote aus allen Kategorien – von Elektronik über Spielzeug bis hin zu Haushaltsartikeln – freigeschaltet, sodass Prime-Mitglieder aus einer Vielzahl von Produkten zu attraktiven Preisen wählen können. Im Rahmen der Prime Deal Days erhalten Prime-Mitglieder erneut frühzeitige Rabatte, darunter spannende Angebote für Spielzeug von beliebten Marken wie Playmobil. Darüber hinaus gibt es attraktive Sparmöglichkeiten bei Haushaltsgeräten und Elektronik führender Premium-Marken wie Philips, Bosch, Samsung und Sony sowie bei angesagten Marken wie Pepe Jeans, Boss, Tommy Hilfiger und Bose. Zudem profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, schnellem und kostenlosem Versand für Millionen von Artikeln sowie von kostenloser Same-Day-Lieferung in ausgewählten deutschen Metropolregionen.

-> Hier könnt ihr Prime kostenlos testen