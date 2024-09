Apple hat Details zur Schlafapnoe-Erkennung der Apple Watch veröffentlicht. In einem neuen Support-Dokument geht das Unternehmen auf das Prinzip und die Technik hinter der Funktion ein. Die Schlafapnoe-Erkennung soll Nutzern dabei helfen, potenzielle schlafbezogene Atemprobleme zu erkennen und so ihre Schlafqualität und ihr Gesundheitsbewusstsein insgesamt zu verbessern.

So funktioniert die Schlafapnoe-Erkennung

Das Schlafapnoe-Überwachungssystem nutzt das in der Apple Watch eingebaute 3-Achsen-Gyroskop, um Atemstörungen im Schlaf zu erkennen. Anders als vielleicht erwartet, ist der Blutsauerstoffsensor an diesem Prozess nicht beteiligt. Apple liefert auch eine Zusammenfassung der klinischen Validierung, die Einblicke in die Funktionsweise der Funktion gibt.

Dem Dokument zufolge erfasst die Apple Watch die Bewegung mithilfe von triaxialen Beschleunigungssignalen. Diese Signale erfassen sowohl grobe Körperbewegungen als auch feine Bewegungen, die mit der Atmung einhergehen. Die Hauptarbeit erledigt ein ausgeklügelter Algorithmus, der diese Beschleunigungsdaten analysiert, um Atemstörungen während der Schlafüberwachung zu klassifizieren. Um den Algorithmus zu validieren, führte das Unternehmen eine klinische Studie durch, die zeigte, dass die Funktion alle Teilnehmer, die tatsächlich unter Schlafapnoe leiden, erkennen konnte.

Die Funktion umfasst zwei Hauptkomponenten: eine nächtliche Messung der Atmungsstörungen und ein Benachrichtigungssystem. Wenn über einen Zeitraum von 30 Tagen erhöhte Werte für Atemstörungen festgestellt werden, erhält der Benutzer eine Warnung, die auf mögliche Anzeichen einer mittelschweren bis schweren Schlafapnoe hinweist.

Um die Funktion zu nutzen, müssen die Nutzer einen kurzen Einführungsprozess durchlaufen und die Schlafüberwachung auf ihrer Apple Watch aktivieren. Sobald die Funktion aktiviert ist, können die Daten zu den Atemstörungen in der Health-App auf dem iPhone angezeigt werden. Diese Informationen helfen den Nutzern, ihre Schlafmuster zu verstehen und Faktoren zu identifizieren, die ihre Atmung während des Schlafs beeinflussen können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die neue Funktion nicht für Personen gedacht ist, bei denen bereits eine Schlafapnoe diagnostiziert wurde. Außerdem sind die Messungen der Atemstörungen nicht mit dem Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI) vergleichbar, der in klinischen Einrichtungen verwendet wird.

Das vollständige Dokument enthält weitere Informationen darüber, wie die Schlafdaten gesammelt werden. Zudem widmet sich Apple der klinischen Validierung der Funktion, den relevanten Referenzen und mehr.

Ihr habt bereits eine Apple Watch Series 9 oder Ultra 2? Dann könnt ihr noch heute mit watchOS 11 damit beginnen, die notwendigen Schlafdaten zu sammeln. Ansonsten startet am Freitag die neue Apple Watch Series 10, die auch die neue Schlafapnoe-Erkennung unterstützt.