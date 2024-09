Vergangene Woche hatte Apple nicht nur neue iPhones vorgestellt, sondern auch die Apple Watch in die nächste Runde geschickt. Zum Jubiläum der hauseigenen Smartwatch hat sich Apple einige interessante Neuerungen einfallen lassen. Ob die Neuerungen einen Kauf rechtfertigen, haben sich nun verschiedene Medienvertreter, Journalisten und Influencer genauer angeschaut.

Apple Watch 10

Heute ist das Presseembargo ausgelaufen, sodass uns die ersten Apple Watch Series 10 Reviews vorliegen. Der offizielle Marktstart der Series 10 findet am Freitag statt, Vorbestellungen können bereits vorgenommen werden – unter anderem bei Amazon und im Apple Online Store.

Die Series 10 hat ein neues Design – die neue Smartwatch ist mit einer Dicke von 9,7 mm fast 10 % dünner als die Series 9. Das Gehäuse der Edelversion der Apple Watch besteht jetzt aus Titan, statt wie bisher aus Stainless Steel. Die Titan-Varianten stehen in den Farben Grau, Gold und unbehandeltes Titan zum Kauf bereit.

Das neue Wide-Angle-OLED-Display ist 40 % heller und kann die Anzeige auch im Dauerbetrieb jede Sekunde aktualisieren. Als Chip kommt der S10 zum Einsatz – welcher sich durch eine überarbeitete 4-Kern Neural Engine auszeichnet. Apple Intelligence wird zwar nicht in die Apple Watch integriert, aber es gibt viele Funktionen, die auf neuronaler Verarbeitung und maschinellem Lernen basieren. Der neue S10-Chip sorgt dafür, dass diese Funktionen noch besser laufen. Zudem verfügt die Series 10 über einen neuen Lautsprecher, mit dem Nutzer Songs oder Podcasts direkt über die Uhr abspielen können. Die neue Apple Watch bietet außerdem eine Schnellladefunktion, mit der die Uhr laut Apple in nur 30 Minuten bis zu 80 % aufgeladen werden kann.

Was die Gesundheitsfunktionen betrifft, so kann die Apple Watch jetzt Schlafapnoe erkennen. Wenn die Smartwatch wiederholte Atemaussetzer im Schlaf erkennt, empfiehlt das Gerät dem Nutzer, einen Arzt aufzusuchen, um weitere Hilfe zu erhalten. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Uhr den Benutzer bereits mit Warnungen über unregelmäßige Herzfrequenz, niedrige Herzfrequenz, niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut und andere Gesundheitszustände informieren kann. Ähnlich wie bei der neuen Vitals-App in watchOS 11 müssen Nutzer die Apple Watch beim Schlafen einige Tage lang tragen, um eine Schlafapnoe-Diagnose zu erhalten.

Soviel zur Theorie, jetzt geht es an die Erfahrungsberichte der Tester:

Apple Watch 10 Testübersicht

Spiegel

Der Spiegel hebt in seinem Testbericht hervor, dass die wichtigste Neuerung der Apple Watch Series 10 die kürzere Ladezeit ist. So benötigt der Akku lediglich eine Frischzellenkur von 15 bis 30 Minuten auf dem Ladepad, um dem Alltag gewappnet zu sein. In dem Testbericht heißt es:

„Als viel wichtiger dürfte sich im Alltag die verbesserte Ladefunktion der Apple Watch Series 10 erweisen. Binnen 30 Minuten, so Apples Versprechen, soll sie sich von 0 auf bis zu 80 Prozent aufladen lassen. Im Test kamen meine Testgeräte zumindest sehr nah an diesen Wert heran. Nach 15 Minuten Ladezeit zeigten sie 41 Prozent Akkukapazität an, nach 30 Minuten 77 Prozent. Eine Series 9, die ich parallel dazu mitlaufen ließ, lag zu diesem Zeitpunkt noch bei 54 Prozent. Im Alltag kann dieser Unterschied wichtig sein, denn laut Datenblatt reicht der Akku für bis zu 18 Stunden. Wenn man die Uhr aber etwa für lange Trainingseinheiten verwendet, kann dieser Wert schnell schrumpfen.“

Stern

Auch beim Stern wird die schnelle Ladezeit gelobt, wobei angemerkt wird, dass sich die generelle Akkulaufzeit leider nicht verbessert hat. Ein interessanter Aspekt des Tests bezieht sich auf den Vergleich mit der Apple Watch Ultra, die mit der Series 10 nun seinen härtesten Konkurrenten erhalten hat:

„Mit der Series 10 hat Apple seine Watch ordentlich aufgewertet – vor allem im Vergleich zur Apple Watch Ultra 2, die dieses Jahr keinen Nachfolger erhielt. Das schlankere Design, das angewachsene Display und vor allem der größere Blickwinkel lassen die Apple Watch Series 10 deutlich „uhriger“ wirken. Vor allem die edlen Modelle in Titan spielen dadurch plötzlich in einer Liga mit der Apple Watch Ultra 2, wenn man nicht auf deren Sporttracking und Langlebigkeit angewiesen ist. Die übrigen Verbesserungen stecken eher im Detail, bringen im Alltag aber echte Vorteile. Die medizinisch spannendste Neuerung, die Erkennung von Schlafapnoe, kommt allerdings auch zu den Vorgängermodellen.“

9to5Mac

Auch 9to5Mac erklärt, dass das neue Modell in gewisser Weise wie eine Apple Watch Ultra Lite ist. Obwohl die Series 10 nicht die lange Akkulaufzeit der Ultra bietet, kann sie dank Schnellladung Tag und Nacht im Einsatz sein:

„Die Series-Reihe hat ein paar Dinge von der Ultra-Reihe übernommen. Die Displays der Apple Watch sind im Laufe der Jahre gewachsen. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem die kleinere Series 10 die gleiche Größe hat wie die größere Series 3. […] Apple verfügt sicherlich über Daten, die zeigen, dass einige Ultra-Kunden mehr Wert auf die Bildschirmgröße als auf Extremsportfunktionen legen. Die größere Apple Watch Series 10 ist das Ergebnis. In gewisser Weise ist die Apple Watch Series 10 die Ultra für den Rest von uns, und das ist toll. Ich bin von der Ultra als Ausdaueruhr begeistert. Die Series-Reihe ist jedoch unübertroffen, wenn es darum geht, ein attraktives Accessoire zu sein. Das gilt jetzt mit dem Design der Series 10 noch mehr.“

Wired

Wired ist derweil von dem neuen Display und das schnellere Aufladen begeistert:

„Das Unglaublichste an der Series 10 ist, dass das Display des 46-Millimeter-Modells tatsächlich größer ist als das der 49-Millimeter-Watch Ultra 2. Dieses Kunststück wird durch das Wunder der Geometrie vollbracht. Das Gehäuse der Uhr hat gewölbte Kanten und das Display erstreckt sich an den Seiten hinunter, während die Watch Ultra 2 ein flaches Display und ein Titangehäuse hat, das die Ecken vor Stößen und Schlägen schützt […] Zwei weitere wichtige Verbesserungen sind das schnellere Aufladen und ein besserer Lautsprecher in der Uhr. Ich verrate jetzt meinen wichtigsten Tipp: Wenn ihr eine schnell aufladbare Apple Watch und ein Schnellladegerät habt, das ihr an die Steckdose in eurem Badezimmer anschließt, könnt ihr eure Uhr jeden Morgen in der Zeit, die ihr zum Duschen, Zähneputzen und Anziehen braucht, vollständig aufladen, was bei mir etwa 20 Minuten dauert.“

The Verge

The Verge bezeichnet die Apple Watch 10 als ein iteratives Update, meint aber, dass Apple solide Entscheidungen getroffen und „eine tragbarere Ultra“ geschaffen hat:

„Die Apple Watch Series 10 ist eine weitere stetige, inkrementelle Verbesserung in einer langen Reihe von stetigen, inkrementellen Verfeinerungen. Aber nicht alle iterativen Updates sind gleich. Bei der Series 10 hat man das Gefühl, dass Apple eine Antwort auf eine Frage gefunden hat: Wie können wir das größtmögliche Display bekommen, ohne auf Komfort und Batterielaufzeit zu verzichten? Unterm Strich ist die Series 10 ein schlankere, tragbarere Ultra. Ihr fehlen sportlichere Funktionen wie das Zweifrequenz-GPS, die Aktionstaste und eine 80-dB-Sirene. Außerdem hat die Ultra eine bessere Akkulaufzeit. Aber ich kann gar nicht oft genug betonen, wie sehr viele Menschen die Größe des Bildschirms und die Tragbarkeit des Geräts dem Schnickschnack vorziehen – besonders Leute, die eher Gelegenheitssportler oder modebewusst sind. Wenn man bedenkt, dass die neue Titanium-Version mit Saphirglas 699 Dollar kostet – ganze 100 Dollar weniger als die Ultra? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute ihre Ultras gegen eine Titanium Series 10 eintauschen.“

GQ

GQ hätte für ein Jubiläumsprodukt zwar mehr Neuerungen erwartet, ist jedoch der Meinung, dass das große Display, das leichtere Gehäuse und die polierte Titanoberfläche ein lohnendes Upgrade darstellen und einen Kauf rechtfertigen:

„Es gibt keine superluxuriöse Sonderausgabe zu diesem Anlass. Dank einer ganzen Reihe kleiner, aber bedeutender Verbesserungen ist die Uhr ein echter Fortschritt für ein Wearable. Dieses Jahr fühlt sich die Watch besser denn je an […]. Obwohl Apple dies nicht oft erwähnt hat, ist es erwähnenswert, dass die Series 10 auch das leichteste Modell seit sieben Jahren ist. Man muss schon bis zur wesentlich kleineren Series 3 zurückgehen, um eine Watch zu finden, die so leicht am Handgelenk sitzt, und das gilt mehr oder weniger, egal ob man sich für ein Modell aus Aluminium oder poliertem Titan entscheidet.“

CNET

Ein Feature, das in vielen Tests eher weniger Beachtung findet, ist die Audioausgabe über den integrierten Lautsprecher. CNET schreibt über die Fähigkeit der Series 10:

„Ich habe meinen eigenen, höchst unwissenschaftlichen Test durchgeführt, um herauszufinden, wie störend es sein würde, einen heftigen Rocksong in voller Lautstärke über den Lautsprecher der Uhr abzuspielen. In einem ruhigen Innenraum konnte meine Kollegin Faith Chihil den Lautsprecher aus einer Entfernung von etwa 30 Metern hören. Draußen, bei Straßenlärm, musste sie direkt neben mir stehen, um etwas zu hören. Kurz gesagt, er ist nicht annähernd so laut wie die maximale Lautstärke eines Smartphone-Lautsprechers. Ich habe die maximale Lautstärke der Apple Watch Series 10 mit der App „Geräusche“ auf einer Apple Watch Ultra 2 gemessen, und sie erreichte bei diesem schweren Rocksong etwa 92 dB. Aber die meisten anderen Songs, die ich abspielte, lagen im Bereich von 80 bis 87 dB.“

CNBC

Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Sprachisolierung bei Telefonaten an, die laut CNBC „umwerfend gut“ ist:

„Natürlich wollte ich das in der lautesten Umgebung testen, die ich mir vorstellen konnte, also ging ich zu Lion Dance Me in San Francisco und rief meine Kollegin Lisa Eadicicco an. Wenn ihr schon einmal einen Drachentanz bei Veranstaltungen wie den Mondneujahrsfeiern gehört habt, wisst ihr, dass die Trommeln unglaublich laut sein können. Es fühlte sich an, als würden meine Ohren in Echtzeit weggeblasen, aber die Sprachisolierung der Series 10 war so gut, dass die Trommeln so klangen, als wären sie einen Block entfernt. Lisa konnte mich klar und deutlich hören, auch wenn ich das Gefühl hatte, in die Uhr zu schreien.“

Nachfolgend einige der ersten Video-Reviews

