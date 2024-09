Nachdem Fortnite vor kurzem mit dem Epic Games Store auf das iPhone zurückgekehrt ist, zieht nun das iPad nach. Die Freigabe erfolgt im Rahmen des am Montag veröffentlichten iPadOS 18 Updates, mit dem EU-Nutzer Apps aus App Stores von Drittanbietern auf das iPad herunterladen können.

Es besteht schon seit Jahren eine Rivalität zwischen Epic Games und Apple. Der Streit hatte seinen Ursprung in der Entscheidung von Epic Games, ein alternatives Mikrotransaktionssystem in Fortnite einzuführen. Der Schritt führte zu einem Verstoß gegen die Entwicklervereinbarung und löste eine juristische Auseinandersetzung aus, bei der Epic Games alternative App Stores für iOS durchsetzen wollte.

Apple ist zwar aus dem Gerichtsprozess als Sieger hervorgegangen, das hilft dem Unternehmen jedoch nicht in der EU. Denn hier zwingt der neue Digital Markets Act (DMA) Apple dazu, auf iOS und iPadOS die Installation von Apps außerhalb des hauseigenen App Store zuzulassen. Nachdem bereits seit August der Epic Games Store auf iOS verfügbar ist, folgt jetzt eine Veröffentlichung auf iPadOS. Das anfängliche Angebot des neuen App Store umfasst eine kleine Auswahl beliebter Titel, wobei Fortnite zweifelsohne das wichtigste Spiel ist.

Neben dem Epic Games Store ist auch der Drittanbieter-Marktplatz AltStore PAL auf dem iPad verfügbar und bietet Zugang zum Retro-Nintendo-Spiele-Emulator Delta und mehr.

