Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und viele weitere Gesundheitsbehörden rund um den Globus haben die Erkennung von Schlafapnoe für neuere Apple Watch Modelle freigegeben. Die Funktion ist auf der Apple Watch Series 10, Series 9 und Ultra 2 in den USA und über 150 weiteren Ländern verfügbar. Bei der Technologie wird der Beschleunigungsmesser der Uhr genutzt, um die Bewegungen des Handgelenks im Zusammenhang mit Atemstörungen während des Schlafs zu überwachen.

So erkennt die Apple Watch Schlafapnoe

Apple hat Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe mit der Freigabe von watchOS 11 für die oben genannte Apple Watch Modelle eingeführt. Damit konnte das Unternehmen aus Cupertino pünktlich zur Freigabe des großen Apple Watch Updates die Zulassungen von über 150 Gesundheitsbehörden einholen. Ein paar englisch-sprachige Regionen, unter anderem Kanada und Australien, stehen noch aus. Hier hofft Apple allerdings daran, die Funktion schnell nachliefern zu können.

Bei der Schlafapnoe setzt die Atmung während des Schlafs kurzzeitig aus, sodass der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und der Betroffene oft aufwacht. Die Diagnose kann sich als schwierig erweisen, da der Atemstillstand während des Schlafs auftritt.

Die Schlafapnoe-Erkennung nutzt den Beschleunigungssensor der Apple Watch, um feinste Bewegungen des Handgelenks zu überwachen, die mit unregelmäßigen Atemmustern im Schlaf einhergehen. Zunächst werden über einen Zeitraum von 30 Tagen Daten gesammelt und analysiert. Die Nutzer können die Daten über mögliche nächtliche Atemstörungen über die Health-App auf ihrem iPhone abrufen. Die App klassifiziert diese Störungen entweder als „erhöht“ oder „nicht erhöht“. Das Unternehmen gibt an, dass häufige Störungen über mehrere Nächte hinweg auf Schlafapnoe hindeuten können.

Apple hat die Funktion mithilfe fortschrittlicher maschineller Lernmethoden und eines umfassenden Datensatzes von klinischen Schlafapnoe-Tests entwickelt. Um den Algorithmus zu validieren, führte das Unternehmen eine klinische Studie durch, die zeigte, dass die Funktion alle Teilnehmer, die tatsächlich unter Schlafapnoe leiden, erkennen konnte.