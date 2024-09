Die Verleihung der 76. Primetime Emmy Awards liegt hinter uns und auch in diesem Jahr konnte Apple TV+ wieder mehrere Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Alles in allem kann sich Apples Video-Streaming-Dienst über 10 Auszeichnungen freuen. Die Gewinner und Nominierten der Emmy Awards 2024 würdigt Apple TV+ nun mit einem neuen „Shot on iPhone 16 Pro“-Video.

Emmys 2024 Portrait Studio: Shot on iPhone 16 Pro

Nach den Emmy-Award-Gewinnen für die Apple Originals „Slow Horses“ und „The Morning Show“ bei den 76. jährlichen Primetime Emmy Awards veranstaltete Apple TV+ gestern Abend seine jährliche Emmy-Feier im Mother Wolf in Los Angeles. Mit von der Partie waren unter anderem die Macher hinter den erfolgreichen Apple Originals „The Morning Show“, „Slow Horses“, „Palm Royale“, „Lessons in Chemistry“, „Loot“, „Hijack“, „Severance“, „Shrinking“ und vielen mehr.

Bei der jährlichen Apple TV+ Emmy-Feier gab es ein spezielles Fotostudio, in dem die größten Namen aus Fernsehen und Film von Ahmad Barber und Donté Maurice (AB+DM), einem preisgekrönten Modefotografen-Duo, auf dem brandneuen iPhone 16 Pro Max fotografiert wurden.

Zu den Stars, die vor die Linse des iPhone 16 Pro Max traten, gehörten die Emmy-Preisträger Billy Crudup („The Morning Show“) sowie der Autor und ausführende Produzent Will Smith („Slow Horses“), zusammen mit den Apple TV+-Stars Idris Elba („Hijack“), Brie Larson („Lessons in Chemistry“), Gary Oldman („Slow Horses“), Kristin Wiig („Palm Royale“), Greta Lee („The Morning Show“), Laura Dern („Palm Royale“), Carol Burnett („Palm Royale“), Adam Scott („Severance“), Karen Pittman („The Morning Show“), Nicole Behari („The Morning Show“), Aja Naomi King („Lessons in Chemistry“), Jack Lowden („Slow Horses“) und Mark Duplass („The Morning Show“).