Im Laufe des heutigen Tages sind die ersten iPhone 16 Testberichte online gegangen. Im Mediengespräch mit Engadget hat Apple eine spannende Neuigkeit im Hinblick auf das iPhone 16 und iPhone 16 Plus bestätigt. Die Akkus der Geräte können leichter entfernt werden.

Akkus des iPhone 16 (Plus) kann mit Niederspannungsstrom entfernt werden

Apple hat bestätigt, für die Akkus des iPhone 16 und iPhone 16 Plus ein Klebstoff verwendet wird, der sich mit Niederspannungsstrom, wie zum Beispiel von einer 9-V-Batterie, lösen lässt. Der Akku kann – sobald der dann leicht Niederspannungsstrom anliegt – aus den Geräten entfernt werden. Dieses neue Verfahren gilt als einfacher als die Klebelaschen, die sich bei einigen früheren iPhone-Modellen unter den Batterien befinden.

Bereits im Vorfeld der iPhone 16 Ankündigung deutete sich an, dass Apple Veränderungen am Akku vornehmen wird. Diese bieten nicht nur eine längere Akkulaufzeit, sondern verfügen augenscheinlich auch über ein Metallgehäuse, so dass sich die Akkus in Kombination mit Niederspannungsstrom leichter entfernen lässt. Die Teardown, die in den kommenden Tagen zu erwarten sind, dürften hier Aufschluss geben.

Beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max kommt diese neue Verfahren laut TechCrunch übrigens nicht zum Einsatz.