Am Montag Abend hatte Apple eine Vielzahl an Updates veröffentlicht. Unter anderem wurde iPadOS 18 für verschiedene iPad-Modelle zur Verfügung gestellt. Gestern Abend kamen dann erste Berichte auf, dass es Probleme in Kombination des iPad Pro M4 mit iPadOS 18 gibt. Nun hat Apple kurzerhand das Update auf iPadOS 18 für das iPad Pro mit M4 vorübergehend zurückgezogen.

iPadOS 18: Apple zieht Update für iPad Pro mit M4 vorübergehend zurück

In verschiedenen sozialen Netzwerken mehrten sich gestern die Berichte, wonach das Update auf iPadOS 18 das iPad Pro mit M4 unbrauchbar macht. So soll sich das iPad Pro M4 während des Updates ausgeschaltet haben und anschließend nicht mehr funktionstüchtig gewesen sein. Sämtliche Versuche, das Gerät zu resetten oder wiederherzustellen schlugen fehl, so dass einer der betroffenen Nutzer das Gerät in einen Apple Store bracht. Dort wurde ihm bestätigt, dass sein iPad Pro M4 „unbrauchbar“ sei. Allerdings wurde ihm dort gesagt, sie müssten es an ihre Techniker schicken, bevor sie dem Nutzer ein Ersatzprodukt geben könnten, obwohl dieser Apple Care hatte.

Nun wurde iPadOS 18 vorübergehend für das iPad Pro M4 zurückgezogen. Gegenüber Macrumors bestätigte Apple die Maßnahme mit folgenden Worten