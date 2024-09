Anfang letzter Woche hat Apple die neue iPhone 16 Familie angekündigt und im Anschluss an das Special Event verschiedenen Medienvertretern, YouTubern und Influenzern Testgeräte mit an die Hand gegeben. Nachdem vorgestern das AirPods 4 und gestern das Apple Watch 10 Embargo ausgelaufen ist, dürfen die ersten Tester ab sofort auch über iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max berichten.

iPhone 16 Reviews

Apple setzt beim iPhone 16 unter anderem auf einen A18 Chip, die neue Kamerasteuerung, ein neues Kamerasystem mit 48MP Fusion Kamera mit 2x Tele-Objektiv, eine neue Ultraweitwinkel-Kamera und vieles mehr. Doch was sagen die ersten Tester?

Stern

Auch wenn das wichtigste neue Feature auf sich warten lässt: Auch ohne Apple Intelligence ist Apple mit den neuen iPhones ein ordentliches Upgrade gelungen. Das gilt vor allem für iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Mit dem neuen Chip, den verbesserten Kameras und gleich zwei neuen Tasten machen sie einen gewaltigen Sprung nach vorne. […] Wer ein älteres iPhone hat, kann beim iPhone 16 bedenkenlos zuschlagen. Die Neuerungen sind so groß, dass sich der Aufpreis zu den Vorjahresmodellen eigentlich immer lohnt.

CNET

Ich war auch beeindruckt von den Verbesserungen der Ultraweitwinkelkamera, die viel bessere Fotos in dunklen Szenarien aufnimmt. Schauen Sie sich das Bild unten an, das mit der Ultraweitwinkelkamera bei einer Dinnerparty im Freien bei Nacht aufgenommen wurde. Das Foto des iPhone 16 ist deutlich heller als das des iPhone 15. Ich fand jedoch, dass das Google Pixel 9 ein etwas besseres Bild machte, das einen Hauch heller war und die Motive im Fokus hielt, obwohl sie sich bewegten.

Tom´s Guide

Es mag vielleicht unwichtig erscheinen, aber es fühlt sich an, als hätte Apple eine neue Miniaturschnittstelle nur für die Kamera entwickelt, und es macht viel Spaß, damit herumzuspielen. Zwischen der Kamerasteuerung und der dynamischen Insel ist es schön zu sehen, dass Apple die iPhone-Schnittstelle für zwei der Dinge aktualisiert, die wir am häufigsten auf unseren Telefonen tun: Fotos machen und zwischen Apps wechseln.

Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

iPhone 16 Pro Reviews

Apple setzt beim iPhone 16 Pro auf größeren Display (6,3 Zoll statt 6,1 Zoll und 6,9 Zoll statt 6,7 Zoll), einen A18-Chip, eine neue Kamerasteuerung, eine neue 48MP Fusion Kamera mit schnellerem Quad-Pixel Sensor für 4K 120 fps Videoaufnahme in Dolby Vision und mehr.

Stern

Bei den beiden Pro-Modellen ist der Unterschied im Design eigentlich größer, man sieht ihn aber nur bei genauem Hinsehen: Das Display ist deutlich gewachsen. Beim iPhone 16 Pro wächst die Bildschirmdiagonale von 6,1 auf 6,3 Zoll, beim iPhone 16 Pro Max von 6,7 auf 6,9 Zoll. In der Praxis fällt das allerdings kaum auf: Apple ist es gelungen, den Zuwachs vor allem durch schlankere Displayränder zu erreichen, die beiden iPhones werden deshalb zum Glück nicht unhandlicher. […] Die Pro-Modelle legen außerdem bei Video vor: Zum ersten Mal ist es möglich, auch Aufnahmen in 4K-Auflösung mit 120 Bildern die Sekunde aufzunehmen. Der große Vorteil: In der Video-App kann man nun jeden beliebigen Teil der Aufnahme auch in Zeitlupe abspielen. Das geht auch für Laien erstaunlich intuitiv.

Wired

Diese Telefone werden vom A18 Pro-Chipsatz angetrieben, der meinen Benchmarktests zufolge der mit Abstand leistungsstärkste Smartphone-Prozessor ist und einen Großteil der Android-Konkurrenz mühelos in den Schatten stellt. Im Vergleich zum A18 im iPhone 16 verfügt er über einen zusätzlichen Grafikkern, aber die CPU-Cache-Größen sind größer, was bedeutet, dass der A18 Pro insgesamt immer noch schneller ist als der A18.

Gizmodo

Vorerst kann ich Ihnen sagen, dass das iPhone 16 Pro mit seinem kleineren Akkupack bei einem Tag in der Stadt eine beeindruckende Leistung erbracht hat. Gegen Ende meiner Fahrt zurück zum Auto hatte ich nach sechs Stunden mit den AirPods 4 mit aktiviertem ANC in den Ohren immer noch 20 % Akkuladung. Ich begann den Tag auch mit 83 % auf dem iPhone 16 Pro, nur um nach sieben Stunden Softwareinstallation, Fotografieren, Telefonieren, Podcasthören und ein wenig Apple Arcade-Spielen bei 24 % Akkuladung zu landen.

PetaPixel

Die Ultraweitwinkelkamera wurde ebenfalls auf einen neuen 48-Megapixel-Sensor mit Autofokus verbessert, der ordentliche Makrofunktionen mit mehr Details als zuvor bietet. Die Blende ist dieselbe wie zuvor bei f/2.2. Mir gefällt, dass ich jetzt die Option für 48-Megapixel-RAW-Dateien habe, obwohl die Auflösung in realen Situationen nicht mit der eines Standard-Bayer-Mustersensors mit 48 Megapixeln mithalten kann. Seltsamerweise hat Apple auch beschlossen, die Option für eine 24-Megapixel-HEIF-Datei nicht zu implementieren, die es auf der Hauptfusionskamera gibt. Die zusätzlichen Megapixel sind für Social-Media-Anwendungen unnötig, aber zumindest können Landschafts- und Makrofotografen etwas mehr Details aus ihren RAW-Dateien herausholen.

Videos

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren