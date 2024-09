In der neuesten Studie des American Customer Satisfaction Index (ACSI) zum Thema Haushaltsgeräte und Elektronik steht Apple an der Spitze des Zufriedenheitsrankings für Personal Computer. Apples Punktestand stieg von 83 im Jahr 2023 auf 85 im Jahr 2024, womit das Unternehmen den bisherigen Gleichstand mit Samsung übertrifft und seine Position als Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit festigt.

Apple und HP gewinnen im PC-Zufriedenheitsranking

Die ACSI-Studie basiert auf 13.113 Verbraucherbefragungen, die zwischen Juli 2023 und Juni 2024 durchgeführt wurden, und bietet Einblicke in verschiedene Aspekte der Zufriedenheit mit Personal Computern, wozu Desktop-Rechner, Notebooks und Tablets zählen. Die Verbesserung der Ergebnisse von Apple ist in erster Linie auf die gestiegene Zufriedenheit mit seinen Notebook- und Tablet-Produkten, konkret der iPad- und der MacBook-Serie, zurückzuführen.

Im vergangenen Jahr lag Samsung mit Apple noch gleichauf. Der südkoreanische Elektronikkonzern verzeichnete jedoch einen leichten Rückgang seines Wertes von 83 auf 82, womit Apple nun die Bestenliste alleine anführt. Zudem machte HP Fortschritte und verbesserte sich von 81 auf 84 Punkten und sicherte sich damit den zweiten Platz zwischen Apple und Samsung.

Allgemein sind die Verbraucher laut der Umfrage etwas zufriedener als noch im vergangenen Jahr. So erreichte der durchschnittliche Zufriedenheitswert der Branche im Jahr 2024 einen Rekordwert von 81 Punkten, gegenüber 80 Punkten im Jahr 2023. Der Anstieg ist vor allem auf die verbesserte Zufriedenheit bei den Tablets zurückzuführen. Laptops und Tablets verzeichneten beide einen Zuwachs und erreichten im Jahr 2024 Werte von 81. Bei den Desktop-Computern war hingegen ein Rückgang zu verzeichnen, die durchschnittliche Punktzahl sank von 84 auf 82.

Ein Blick auf die Präferenzen der befragten Verbraucher hält keine großen Überraschungen bereit. Die Zufriedenheitstrends für Personal Computer zeigen, dass die Verbraucher weiterhin Wert auf das Design der Hardware, die Grafik- und Soundqualität sowie die Verfügbarkeit von Software und Apps legen – Bereiche, die alle im Jahr 2024 jeweils 83 Punkte erreichen. Die einfache Bedienung und die Prozessorgeschwindigkeit folgen mit 82 Punkten, während die Verfügbarkeit von Zubehör und die Minimierung von Systemabstürzen jeweils 81 Punkte im Jahr 2024 erreichen.

Auch in der „ACSI Wireless Phone Service and Cell Phone“ Studie vom Mai 2024 liegt Apple mit 82 Punkten vorne, hier jedoch punktgleich mit Samsung.