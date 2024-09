Apples Bemühungen um eine technologische Selbständigkeit gehen weiter. Nachdem das Unternehmen immer mehr Chips in Eigenregie entwickelt, soll bald auch eine hauseigene Wi-Fi-Lösung anstehen. So berichtet DigiTimes, dass der maßgeschneiderte Wi-Fi-Chip bereits im Jahr 2025 in neuen iPad-Modellen debütieren könnte.

Apple entwickelt eigenen Wi-Fi-Chip

Laut einem Bericht der taiwanesischen Fachzeitschrift DigiTimes haben Insider der Apple-Lieferkette verraten, dass die für 2025 geplanten iPads die ersten Modelle sein könnten, die mit dem firmeneigenen Wi-Fi-Chip ausgestattet sind. Trotz der optimistischen Prognose warnen die Quellen davor, dass sich das Debüt aufgrund der Komplexität des Projektes durchaus noch verschieben kann. Falls der Fahrplan nach hinten verschoben wird, soll die iPhone 18 Serie im Jahr 2026 ein heißer Kandidat für den neuen Wi-Fi-Chip sein.

Bereits im Jahr 2021 tauchten erste Berichte über das Projekt auf. Damals hieß es, dass Apple Ingenieure sucht, die sich wahrscheinlich um die Entwicklung des besagten Wi-Fi-Chips kümmern sollen. Derzeit ist Broadcom der Hauptlieferant von Wi-Fi-Chips für Apple-Geräte. Die Einführung eines eigenen Wi-Fi-Chips würde es Apple ermöglichen, seine Abhängigkeit dem externen Anbieter zu verringern, was zu maßgeschneiderten Lösungen und einer besseren Integration mit anderen von Apple entwickelten Komponenten führen könnte. Während wir auf die Ankunft von Apples Wi-Fi-Chip warten, ist es erwähnenswert, dass alle vier iPhone 16 Modelle bereits Wi-Fi 7 unterstützen. Der neueste Wi-Fi-Standard bietet bis zu viermal höhere Geschwindigkeiten als sein Vorgänger Wi-Fi 6E.

Parallel zu der Entwicklung des eigenen Wi-Fi-Chips macht Apple auch Fortschritte bei der Entwicklung seines eigenen 5G-Chips. Dieser soll Gerüchten zufolge im nächsten Jahr erstmals zum Einsatz kommen, wahrscheinlich in einem neuen iPhone SE Modell und dem „iPhone 17 Air„. Die Motivation von Apple, ein eigenes Modem zu entwickeln, geht dabei über die Unabhängigkeit und spätere Kostenersparnis hinaus. Auch wenn die Kunden nicht sofort einen Unterschied bemerken werden, plant Apple auf lange Sicht, das Modem mit anderen drahtlosen Technologien wie Wi-Fi und Bluetooth in eine einzige Komponente zu integrieren. Dies soll die Zuverlässigkeit verbessern und die Energieeffizienz verlängern. Apple könnte in Zukunft den Funk-Chip auch in dem hauseigenen SoC (System on a Chip) integrieren. Dies würde Platz sparen und innovativere Designs ermöglichen. Auch wenn diese Vorteile nicht unmittelbar eintreten, spiegeln sie doch die langfristige Vision und Strategie von Apple wider.