BANDWERK legt die Sonderedition „Gran Turismo“ neu auf. Dabei handelt es sich um ein limitiertes Apple Watch Armband aus dem Interieur eines 1984er Mercedes-Benz 380 SL. Falls ihr etwas ganz besonderes für eure eure Apple Watch und euer Handgelenk sucht, dann werft einen Blick auf die Sonderedition.

Bandwerk: Neue Sonderedition „Gran Turismo“ ist da

In den letzten Jahren haben wir euch verschiedene BANDWERK Produkte vorgestellt, darunter Apple Watch Armbänder, iPhone Hüllen, Apple Wallets und mehr. Besonders gerne sind wir dabei auf die Sonderedition eingegangen, die das Unternehmen aufgelegt hat. Erst kürzlich haben wir euch auf die Swiss Made Collection aufmerksam gemacht und nun richten wir unser Augenmerk auf die BANDWERK Sonderedition „Gran Turismo“. Diejenigen, die BANDWERK näher verfolgen, werden vielleicht wissen, dass es vor zwei Jahren bereits eine Sonderedition „Gran Turismo“ gab. Diese war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, so dass sich das Unternehmen dazu entschieden hat, eine Neuauflage anzubieten.

Auch dieses Mal stammt das Leder der neuen Sonderedition aus dem Interieur eines 1984er Mercedes-Benz 380 SL. Der 1984er Mercedes-Benz 380 SL verkörpert zeitlose Eleganz und pure Fahrfreude, ein Symbol für Freiheit und Abenteuer auf der offenen Straße, das Herzen höher schlagen lässt. Das aufwendig von Hand genähte Nahtbild im edlen Karomuster macht diese Sonderedition zu einem echten Blickfang und unterstreicht die Liebe zum Detail und die Exklusivität des Fahrzeugs. Bandwerk schreibt

Das edle, gereifte Leder aus dem Interieur dieses Klassikers, in dem eleganten Farbton „Sand“, verleiht der Neuauflage eine unvergleichliche Aura von Geschichte und Exklusivität. Die weißen Kanten und Kontrastnähte heben das Design noch weiter hervor und machen jedes Stück zu einem Symbol purer Leidenschaft für wahre Automobil-Liebhaber.

Die Neuauflage der Sonderedition „Gran Turismo“ lässt sich in Kürze zum Preis von 199 Euro bestellen. Zugegebenermaßen ist dies kein Schnäppchen. Allerdings erhaltet ihr eine außergewöhnliche und hochwertige Rarität. Die Sonderedition ist auf 299 Stück streng limitiert. Falls ihr ernsthaftes Interesse an diesem luxiurösen Armband habt, so können wir euch nur ermutigen, direkt zum Verkaufsstart zuzuschlagen und im Vorfeld auf der BANDWERK-Webseite die Benachrichtigung zum Verkaufsstart zu aktivieren.