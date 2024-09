Vorbestellungen für die neuen iPhone 16 Modelle werden seit vergangenem Freitag entgegen genommen. Am morgigen 20. September 2024 ist es endlich soweit und Frühbesteller erhalten ihre Geräte ausgeliefert. Gleichzeitig landen diese vor Ort in den Geschäften. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass Apple die neuen iPhone 16 Modelle gleichzeitig in China und Indien produzieren lässt. Wie sich nu herausstellt, ist ein weitere Land von Beginn an direkt mit von der Partie: Brasilien.

iPhone 16 wird auch Brasilien gefertigt

MacMagazine berichtet, dass die Zulassungsunterlagen für das iPhone 16 in Brasilien bestätigen, dass das iPhone 16 aktuell in Brasilien, China und Indien gefertigt wird. In Brasilien werden die Geräte in einem Foxconn-Werk in Jundiaí, São Paulo, zusammengebaut.

Apple lässt schon seit längerem iPhone-Modelle in Brasilien produzieren. Allerdings ist es in diesem Jahr das erste Mal, dass eine neue iPhone-Generation vom ersten Tag an auch in Brasilien montiert wird. Allerdings werden aktuell „nur“ die Non-Pro-Modelle des iPhone 16 in Brasilien gefertigt. Die Pro-Modelle stammen weiterhin aus China.

Vor einem Jahr startete Apple die Produktion des iPhone 15 gleichzeitig in China und Indien. Dies war ebenfalls eine Premiere, da Apple bis dahin zum Verkaufsstart einer neuen iPhone-Generation ausschließlich auf China setzte.

Apple versucht schon seit längerem seine Lieferkette und seine Produktionsstätten zu diversifizieren. Die COVID19-Gesundheitskrise hat gezeigt, wie gefährlich es für ein Unternehmen werden kann, von einem Land abhängig zu sein.